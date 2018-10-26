Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. По ее итогам Россия немного приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА, а также увеличила отрыв от Португалии.

В Лиге чемпионов на этой неделе ЦСКА крупно проиграл «Роме» (0:3), а «Локомотив» уступил «Порту» (1:3). В Лиге Европы «Зенит» обыграл «Бордо» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), а «Краснодар» потерпел поражение от «Стандарда» (1:2).

Российские клубы набрали 0,500 балла. Французы заработали 0,333 балла, португальцы – 0,400.

Франция (52,665) располагается на пятом месте в рейтинге УЕФА, Россия (47,549) – на шестой строчке, Португалия (42,032) – на седьмой.