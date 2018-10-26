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    Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

    Завершилась очередная еврокубковая неделя. По ее итогам Россия немного приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА, а также увеличила отрыв от Португалии.

    В Лиге чемпионов на этой неделе ЦСКА крупно проиграл «Роме» (0:3), а «Локомотив» уступил «Порту» (1:3). В Лиге Европы «Зенит» обыграл «Бордо» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), а «Краснодар» потерпел поражение от «Стандарда» (1:2).

    Российские клубы набрали 0,500 балла. Французы заработали 0,333 балла, португальцы – 0,400.

    Франция (52,665) располагается на пятом месте в рейтинге УЕФА, Россия (47,549) – на шестой строчке, Португалия (42,032) – на седьмой.

    Источник: Чемпионат.com

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    26.10.2018 01:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 27 октября 2018, 20:18

      Минимально, но вверх. Ну да ладно.)

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 октября 2018, 19:59

      Жаль Краснодар подвел..а ведь ничто не предвещало такой исход, я даже расстроился...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:34

      Надо обходить французов.

      2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 26 октября 2018, 14:45

      В рейтинге УЕФА за победу начисляется 2 балла, за ничью - 1 очко. Три набранных очка делится на шесть российских команд. Итого 0, 5 балла. Пока действительно неплохо относительно результатов соседей из Франции и Португалии.

      0
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 26 октября 2018, 10:14

      Из максимальных 1,666 набрали 0,500 маловато((

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 09:39

      хммм я то думал что наши на этой недели донно выступили в еврокубках, а оказывается играют и по хуже наших ))

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      Рейтинг: +3136

      m40 26 октября 2018, 08:22

      Бессмысленное занятие- считать очки после каждого тура. Отрыв достаточно обольшой от 5 и 7 мест и в этом году никто никого не догонит. Этот тур не порадовал, выходит французские клубы сыграли еще хуже.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 26 октября 2018, 07:57

      Это хорошая новость

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 26 октября 2018, 07:28

      ЦСКА - 7, Зенит - 5, , Краснодар - 4, Локомотив - 4, Спартак - 2, Уфа - 2.5

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > FERZZ 26 октября 2018, 08:27

      Странные циферки!

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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ > FERZZ 26 октября 2018, 10:21

      Ты откуда такие цифры взял???? Это совсем не так !!!! ЦСКА -7, Зенит -7, Локомотив -4, Краснодар -4, Уфа -3, Спартак -2.5...

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      Рейтинг: +81

      FERZZ > _Marqella_ 26 октября 2018, 16:58

      https://www.championat.com, обновляются в тот же день после матчей

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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ > FERZZ 26 октября 2018, 17:05

      у тебя не правильная информация..

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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 октября 2018, 07:11

      Всё выступили очень плохо.

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