Геркус: «Первый круг Лиги чемпионов преподал «Локомотиву» жестокий урок»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги выступления команды в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. Россияне за три матча не набрали ни одного очка.

«Первый круг Лиги чемпионов преподал нам жестокий урок. Жестокий, но очень ценный. Это Лига чемпионов. Ею проверяют амбиции, уровень и готовность. Игры в Лиге чемпионов особенные.

Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться вперeд, оправданий мы не ищем. Это тяжeлая работа, но без неe результат не придeт. Будем работать все вместе», – написал функционер в своем Инстаграме.

В РПЛ «Локомотив» идет в одном очке от зоны Лиги чемпионов.