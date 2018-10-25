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    Какой вы футболист?

    Геркус: «Первый круг Лиги чемпионов преподал «Локомотиву» жестокий урок»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги выступления команды в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. Россияне за три матча не набрали ни одного очка.

    «Первый круг Лиги чемпионов преподал нам жестокий урок. Жестокий, но очень ценный. Это Лига чемпионов. Ею проверяют амбиции, уровень и готовность. Игры в Лиге чемпионов особенные.

    Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться вперeд, оправданий мы не ищем. Это тяжeлая работа, но без неe результат не придeт. Будем работать все вместе», – написал функционер в своем Инстаграме.

    В РПЛ «Локомотив» идет в одном очке от зоны Лиги чемпионов.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    25.10.2018 19:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 26 октября 2018, 09:28

      Кстати для хающих Локомотив. Спартак ЛЧ ещё по круче сливал. Шесть поражений и разницу 1-18 все помнят?

      0
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 26 октября 2018, 09:26

      У Геркуса неожиданно глаза открылись на неготовность команды к ЛЧ. Он на Луне был в командировке и только недавно прилетел. А может лучше не подковёрной борьбой заниматься, не висеть гирей на ногах у главного тренера, а заниматься делом - поднимать и укреплять команду? Пора бы главному спонсору РЖД - вмешаться...

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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:25

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +213

      nik_59 25 октября 2018, 21:36

      Да уж...

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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 25 октября 2018, 20:19

      0 очков в средней группе, два матча из трёх дома)))))) Чемпион то у нас НЕНАСТОЯЩИЙ !!! ))))

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      Рейтинг: +139

      богатяновский 25 октября 2018, 20:07

      Локомотив идёт очень медленно постоянно спотыкаясь и наступая на грабли да и Лига чемпионов это не чемпионат по спортивной ходьбе

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 25 октября 2018, 19:45

      Причём два поражения дома...

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