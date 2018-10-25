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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Брат Кокорина – об избиении водителя: «Сложно сдержаться, когда тебя называют петухом»

    Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев посетил СИЗО «Бутырка», где пообщался с Кириллом Кокориным – младшим братом нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Ну вы поняли, что так нельзя себя вести?» – спросил Сухарев Кокорина-младшего. «Давно понял, еще в ИВС. Но хочу, чтобы вы знали: мы же не на пустом месте набросились, нас оскорбили! Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает петух. А водитель именно его сказал», – ответил Кокорин. «И одно слово стоит того, чтобы тут сидеть?» – продолжил депутат. «Не стоит, конечно. Вот и говорю, что все понял», – сказал брат форварда «Зенита».

    В начале октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в Москве избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а двумя часами позже ввязались в драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Суд арестовал всех участников инцидента до 8 декабря. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    25.10.2018 18:46
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 26 октября 2018, 11:18

      Ну раз сложно тебе сдержаться, значит расчехлись, достань петуха и вы..би оскорбившего тебя водителя.

      -1
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      Рейтинг: +8093

      nik55 26 октября 2018, 09:04

      а ты что хотел быть курицей ?

      0
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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:26

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      -1
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      Рейтинг: +62

      Юрий70 25 октября 2018, 22:24

      Вышел бы один на один,а то всем курятником налетели.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 25 октября 2018, 21:57

      Люди, вы видели этого водилу - шайба 7 на 8!!! Я не в коем случае не оправдываю наших футболеров, НО, если б меня назвали петухом я бы отъе ба шил всем чем можно!!!

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 25 октября 2018, 21:39

      Вопрос Кокорину - а можно себя вести так, чтоб тебя не называли петухом?!??
      Кокорин напрягся и задумался. Шли седьмые сутки его задумчивости. Врачи собрали консилиум и решили наложить на голову повязку.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 25 октября 2018, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз назвали петухом, нужно топтать)

      -4
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      Рейтинг: +3

      metejur 25 октября 2018, 21:22

      Че мужики как там ваши ставки? Не надоело деньги сливать? Есть проверенный сайт king-ball.ru беру прогнозы там. Если захотите отблагодарить меня за подгон, на сайте найдете под ником Гол! Я там уже не первый год тусую так что за базар отвечаю!

      -3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 октября 2018, 21:12

      Не, он так, похоже, ничего не понял. А нельзя было просто ничего не делать, даже если тебя обозвали ? Ну, или в ответку просто выругаться примерно также, чтоб на душе полегчало.

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      Рейтинг: +4934

      polt 25 октября 2018, 20:56

      Правда глаза колет!

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