Брат Кокорина – об избиении водителя: «Сложно сдержаться, когда тебя называют петухом»

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев посетил СИЗО «Бутырка», где пообщался с Кириллом Кокориным – младшим братом нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Ну вы поняли, что так нельзя себя вести?» – спросил Сухарев Кокорина-младшего. «Давно понял, еще в ИВС. Но хочу, чтобы вы знали: мы же не на пустом месте набросились, нас оскорбили! Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает петух. А водитель именно его сказал», – ответил Кокорин. «И одно слово стоит того, чтобы тут сидеть?» – продолжил депутат. «Не стоит, конечно. Вот и говорю, что все понял», – сказал брат форварда «Зенита».

В начале октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в Москве избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а двумя часами позже ввязались в драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Суд арестовал всех участников инцидента до 8 декабря. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».