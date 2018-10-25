Мамаев: «Сколько нам с Кокориным еще сидеть, чтобы общественное мнение поменялось?»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что общественное мнение повлияло на отказ суда смягчить меру пресечения ему и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый – типа показательной порки. Но вся эта история, разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?

Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по -мужски выходить из ситуации, в которую попали», – сказал Мамаев.

11 октября суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».