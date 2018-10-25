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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев: «Сколько нам с Кокориным еще сидеть, чтобы общественное мнение поменялось?»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что общественное мнение повлияло на отказ суда смягчить меру пресечения ему и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

    «Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

    Получается, что наш случай особый – типа показательной порки. Но вся эта история, разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?

    Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по -мужски выходить из ситуации, в которую попали», – сказал Мамаев.

    11 октября суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    25.10.2018 17:48
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 15:52

      За все придется отвечать Павел и ничего тут не поделаешь.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 октября 2018, 15:16

      Ребята! Вы только начали сидеть, а вам уже не нравится. Наглеть не надо и тогда общественное мнение будет нормальным.

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 октября 2018, 09:21

      С чего ты взял, идиот, что общество "повернется к вам лицом".
      Если вы - асоциальные уроды, охреневшие от собственной безнаказанности.
      Общество не изменит своего отношение к вам.
      Вопрос только - какое наказание вы должны понести.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 25 октября 2018, 22:32

      Паша, вы не ошибку совершили, а преступление. За это вас и осудят.
      А ваша клоунада пусть на вашей совести останется. Или что там у вас вместо неё.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 октября 2018, 22:29

      Месяца 2-3 и всё утихнет.

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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:25

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://tiny.ph/L39g

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 25 октября 2018, 21:52

      Пацаны пацаны. Общественное мнение тут ни при чем. Да если бы у этого случая не было такой огласки, вы бы откупились просто напросто, а потом дальше хулиганили, или чего похуже. А так хотя бы за краем пропасти оказались, может как то подействует

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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 октября 2018, 21:34

      СИДИТЕ, ПОТОМУ-ЧТО НАРУШИЛИ ЗАКОН, А ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ.........

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 октября 2018, 21:17

      Не надо кивать на общество. Просто перед тем, чем сделать что-либо, нужно немножко включать мозги, а не после всего произошедшего.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2018, 20:45

      слова то какие красивые но где же ты был когда дети дома тебя ждали после трудового дня в Монако их не брал и в кафешке тоже без детей пришёл дисней ленд в цирк не свозил а сейчас плачешься что отрывают меня от детей

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