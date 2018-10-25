Чешский бизнесмен может купить «Челси». Он – самый богатый человек страны

Чешский бизнесмен Петр Келлнер может стать следующим владельцем «Челси». Первый раунд переговоров о покупке лондонского клуба состоится в ближайшие дни.

У Келлнера хорошие взаимоотношения с действующим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Состояние Келлнера оценивается в 15,5 миллиарда долларов (примерно 13,6 миллиарда евро). Он – самый богатый человек Чехии. По информации СМИ, Абрамович хочет выручить от продажи «Челси» 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,4 миллиарда евро).