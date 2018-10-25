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    Какой вы футболист?

    Чешский бизнесмен может купить «Челси». Он – самый богатый человек страны

    Чешский бизнесмен Петр Келлнер может стать следующим владельцем «Челси». Первый раунд переговоров о покупке лондонского клуба состоится в ближайшие дни.

    У Келлнера хорошие взаимоотношения с действующим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

    Состояние Келлнера оценивается в 15,5 миллиарда долларов (примерно 13,6 миллиарда евро). Он – самый богатый человек Чехии. По информации СМИ, Абрамович хочет выручить от продажи «Челси» 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,4 миллиарда евро).

    Источник: Tyden

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    25.10.2018 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 октября 2018, 22:54

      15,5 млрд . . . С таким бюджетом, Челси может разориться . . . Нельзя покупать клуб, с таким бюджетом. Риск огромный, кроме 3 млрд на покупку, нужно будет вкладывать в команду, налоги, проживание в Англии и прочие не заплонированные траты . . .

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 октября 2018, 19:23

      У акции Челси сразу подскочат

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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 октября 2018, 18:11

      Не сладко Роману в Англии. Склизко и промозгло.
      И дворец топить не чем.
      Надо продавать.

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      Рейтинг: +1426

      VSt > ivan-football-fan 26 октября 2018, 06:58

      Про "КАПИТАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА" - согласен, проститутки, умеющие только грести под себя.
      Но о России я бы отзывался с большим уважением.
      Во-первых, не все стало хуже, есть много места и для позитива.
      Во-вторых, Россия - это не олигархи, Россия - это мы с тобой и все те, кто в этом чате нас читает. Если можешь, давай сделаем Россию лучше.

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      Рейтинг: +246

      RLoko 25 октября 2018, 17:55

      Наврядли

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 октября 2018, 17:52

      Никак, Петруха Чех под псевдонимом..))

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