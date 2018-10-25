В Лиге чемпионов-2017/18 ЦСКА заработал 23 миллиона, «Спартак» – 20

ФИФА обнародовала доходы клубов от выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

ЦСКА заработал 23 миллиона 25 тысяч евро, «Спартак» – 19 миллионов 908 тысяч.

Армейцы получили 2 миллиона за квалификационный раунд, 12,7 миллиона за участие в групповой стадии, 4 миллиона 893 тысячи за успешное выступление и 3 миллиона 432 тысячи – от телетрансляций.

«Спартак» заработал 12,7 миллиона за участие в групповом раунде, 3 миллиона 131 тысячу за успешное выступление и 4 миллиона 77 тысяч от телетрансляций.

Больше всех заработал победитель турнира «Реал» – 88 миллионов 654 тысячи евро.

В общей сложности УЕФА выплатил клубам-участникам Лиги чемпионов-2017/18 1 миллиард 412 миллиона 602 тысячи евро.