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    В Лиге чемпионов-2017/18 ЦСКА заработал 23 миллиона, «Спартак» – 20

    ФИФА обнародовала доходы клубов от выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

    ЦСКА заработал 23 миллиона 25 тысяч евро, «Спартак» – 19 миллионов 908 тысяч.

    Армейцы получили 2 миллиона за квалификационный раунд, 12,7 миллиона за участие в групповой стадии, 4 миллиона 893 тысячи за успешное выступление и 3 миллиона 432 тысячи – от телетрансляций.

    «Спартак» заработал 12,7 миллиона за участие в групповом раунде, 3 миллиона 131 тысячу за успешное выступление и 4 миллиона 77 тысяч от телетрансляций.

    Больше всех заработал победитель турнира «Реал» – 88 миллионов 654 тысячи евро.

    В общей сложности УЕФА выплатил клубам-участникам Лиги чемпионов-2017/18 1 миллиард 412 миллиона 602 тысячи евро.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    25.10.2018 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 25 октября 2018, 19:38

      ****** никак не могу представить итоговую сумму...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 октября 2018, 18:28

      Почему Спартака за телетрансляции заплатили больше?!?! ЦСКА больше матчей отиграл (квалификацию). Интересно как рассчитывают?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Отчаянный Пердун 25 октября 2018, 19:35

      По посещаемости.
      У Спартака просто больше людей смотрели трансляции.Оттуда и сумма больше.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 октября 2018, 18:22

      нормальный такой бюджет... только откуда такое бабло???

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      Рейтинг: +25022

      bset 25 октября 2018, 17:08

      Тут нужно обратить внимание тем, кто говорит "о боже, откуда такие зарплаты футболистам"

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > bset 25 октября 2018, 19:57

      Наши клубы не отбивают зарплаты......и вообще все наши клубы убыточны....так что и зарплаты как таковой вообще не должно быть......даже Армейцы при всей экономии в минусе...что уж про других говорить...

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      Рейтинг: +25022

      bset > slavutiq70 25 октября 2018, 21:13

      Ну мы же хотим крутой чемпионат. Если зарплаты будут неконкурентными, у нас будут оставаться только слабые игроки.

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