Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту» стать чемпионом. Все будет хорошо»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов помочь петербуржцам выиграть РПЛ в этом сезоне.

    В настоящее время футболист содержится под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». 11 октября суд арестовал его на срок до 8 декабря. Кокорин обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Смогу ли я помочь «Зениту» стать чемпионом, если в декабре приступлю к тренировкам? Конечно, помогу! Все будет хорошо», – сказал Кокорин.

    В текущем розыгрыше РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах. Недавно он восстановился от травмы крестообразной связки колена.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 октября 2018, 21:11

      Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту» стать???

      Вспомните, как он уже помог Динамо, Локомотиву, Анжи и вот теперь решил и вознамерился Зениту помочь!
      При переходе в эти клубы он божился и торжественно обещал, но на следующий же день, всё забывал и гулял по стриптиз клубам и питейным ночным заведениям.
      Общественность его словам НЕ ВЕРИТ!
      Это его ВРАНЬЁ!
      Кокорин если и поможет Зениту, так стать ОБВИНЯЕМЫМИ по уголовному делу, а на большее он уже НЕ СПОСОБЕН!
      Только на КРИМИНАЛ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 25 октября 2018, 20:18

      Все будет хорошо», – сказал Кокорин и заплакал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 октября 2018, 19:46

      нахер ты всрался вечно подающий надежды-скоро заиграет,на зоне поможешь пахану подгоном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3602

      anatolich72 25 октября 2018, 19:45

      Губу закотай и палец соси. Годика через 2 поможешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 25 октября 2018, 17:28

      Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту».....Помощник ёпрст !...кто б тебе помог...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4076

      raritet 25 октября 2018, 17:19

      какого же мнения о себе наши " дворняжки"? Точно такие же слова из уст Роналду и Месси еще как-то с сомнением воспринимаются , а уж напрямую из самой Бутырки как-то даже издевательски над моим мозгом. ....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 октября 2018, 17:18

      он думает его выпустят .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > латунный сепаратист 25 октября 2018, 20:26

      может он знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 25 октября 2018, 17:12

      Помочь, в данном случае ----не мешать......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2018, 16:59

      Конечно всё будет хорошо. Только хорошо в данном случае - это если ты присядешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      orein51 > momwig_ 25 октября 2018, 17:13

      Предполагаю, что все "ненавистные" слова - от любителей ЦС, Локо, Спа... "Зри в корень" [Козьма П.]

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ > orein51 25 октября 2018, 17:40

      Ну, если ты такой вкореньзрячий, найди мои слова про Глушакова. Лучше не недавние, а когда он выкобенивался перед контрактом или ещё раньше - когда звезду словил после чемпионства под "Миллеровкой" и уже молол чушь. Для кого-то весь мир раскрашен в цвета его клуба и все остальные и всё что своё - то и хорошее. А я назову говно говном даже если оно носит мои цвета. И ведь в Глушакове-то говно-по сравнению с Кокоринским - детское по большому счету - такого в людях вокруг навалом, кто-то подсиживает товарища на работе, кто-то просто за глаза... всякое говорит, тут просто на виду всё, заметнее. И тем не менее. В случае с Кокориным и Мамаевым не в цветах дело. Вот он где корень. Зри давай.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ > KPCCSPB 25 октября 2018, 17:44

      Уверен, стой Вы напротив меня, тон Ваш был бы сильно уважительнее, посему вскрою лишь очевидную глупость вашего посыла: Вы всерьез думаете, что Кокорин вступился за трудовой народ? )))))

      Но за базаром всё-таки следи... те.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 25 октября 2018, 16:53

      8 декабря выйдет, а девятого домашка с Камнями....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > zenitforever2015 25 октября 2018, 20:54

      куда выйдет суд будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11