Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту» стать чемпионом. Все будет хорошо»

Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту» стать???
Вспомните, как он уже помог Динамо, Локомотиву, Анжи и вот теперь решил и вознамерился Зениту помочь!
При переходе в эти клубы он божился и торжественно обещал, но на следующий же день, всё забывал и гулял по стриптиз клубам и питейным ночным заведениям.
Общественность его словам НЕ ВЕРИТ!
Это его ВРАНЬЁ!
Кокорин если и поможет Зениту, так стать ОБВИНЯЕМЫМИ по уголовному делу, а на большее он уже НЕ СПОСОБЕН!
Только на КРИМИНАЛ!
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов помочь петербуржцам выиграть РПЛ в этом сезоне.
В настоящее время футболист содержится под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». 11 октября суд арестовал его на срок до 8 декабря. Кокорин обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство».
«Смогу ли я помочь «Зениту» стать чемпионом, если в декабре приступлю к тренировкам? Конечно, помогу! Все будет хорошо», – сказал Кокорин.
В текущем розыгрыше РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах. Недавно он восстановился от травмы крестообразной связки колена.