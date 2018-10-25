Кокорин: «Конечно, помогу «Зениту» стать чемпионом. Все будет хорошо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов помочь петербуржцам выиграть РПЛ в этом сезоне.

В настоящее время футболист содержится под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». 11 октября суд арестовал его на срок до 8 декабря. Кокорин обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Смогу ли я помочь «Зениту» стать чемпионом, если в декабре приступлю к тренировкам? Конечно, помогу! Все будет хорошо», – сказал Кокорин.

В текущем розыгрыше РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах. Недавно он восстановился от травмы крестообразной связки колена.