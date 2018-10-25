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    Какой вы футболист?

    «Анжи» оштрафовали на 25 тысяч за баннер в поддержку братьев Кокориных

    «Анжи» заплатит штраф за баннер в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

    В домашнем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) болельщики вывесили на трибуне полотно с надписью: «Кокорины, все будет хорошо».

    «Несогласованный баннер у болельщиков «Анжи» – «Кокорины, всe будет хорошо». «Анжи» оштрафован на 25 тысяч рублей.

    Также «Анжи» получил шесть жeлтых карточек. Это неподобающее поведение команды – за это штраф 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    В настоящее время Александр и Кирилл Кокорины содержатся в СИЗО «Бутырка». Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2018 14:59
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 октября 2018, 22:49

      А толку? Им платить нечем. Они игрокам зарплаты не платят, еще на штрафы будут раскошеливаться)))

      0
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 25 октября 2018, 21:27

      за Что? Идиоты

      0
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 25 октября 2018, 21:07

      Да..... Нет слов. За свободу слова штраф, если это слово не совпадает с тем ,что должна думать общественность!

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      Рейтинг: +2280

      kvm 25 октября 2018, 20:19

      за такой издевательский банер ещё мало оштрафовали

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 октября 2018, 19:32

      потрясающая поддержка утопающего в долгах клуба)

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 25 октября 2018, 19:18

      а какже демократия

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 25 октября 2018, 19:00

      Провакация. Нафига анжи кокорины

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > shamil1111 25 октября 2018, 19:33

      кокорины же ослы))

      1
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 25 октября 2018, 18:41

      и это очень правильно!

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 25 октября 2018, 16:49

      не согласованный банер...мы в 37 году живём?

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 октября 2018, 16:43

      Пусть попробуют баннер в поддержку Глушакова в судебном процессе развода с женой. Просто интересно сколько дадут за это, чтобы сравнить цены.

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