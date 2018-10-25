«Анжи» оштрафовали на 25 тысяч за баннер в поддержку братьев Кокориных

«Анжи» заплатит штраф за баннер в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

В домашнем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) болельщики вывесили на трибуне полотно с надписью: «Кокорины, все будет хорошо».

«Несогласованный баннер у болельщиков «Анжи» – «Кокорины, всe будет хорошо». «Анжи» оштрафован на 25 тысяч рублей.

Также «Анжи» получил шесть жeлтых карточек. Это неподобающее поведение команды – за это штраф 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В настоящее время Александр и Кирилл Кокорины содержатся в СИЗО «Бутырка». Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».