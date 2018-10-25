Экс-хавбек «МЮ» – о Лукаку: «Никогда не видел центрфорварда с таким плохим приемом мяча»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп подверг сомнению игровые качества нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Я никогда не видел центрального нападающего с таким плохим приемом. Если ваш центрфорвард не может удержать мяч, это делает игру очень тяжелой.

Он говорит, что много играл в футбол на чемпионате мира, и с тех пор ощущает это. Думаю, лучше всего было бы дать ему отдохнуть. Отправить его в отпуск на пару недель», – сказал Шарп.

В это сезоне Лукаку провел за «Юнайтед» 13 матчей и забил четыре гола.