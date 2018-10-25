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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Владельцы «Манчестер Юнайтед» посоветовали Моуринью замолчать

    Владельцы «Манчестер Юнайтед» Джоэл и Аврам Глейзеры попросили главного тренера Жозе Моуринью прекратить всяческие негативные высказывания в адрес руководства клуба.

    Продолжающиеся вспышки гнева португальского специалиста заставляют Глейзеров беспокоиться о том, что он может нанести ущерб бренду «МЮ» в глобальном масштабе.

    Отношения Моуринью с легендой клуба Полом Скоулзом также беспокоят владельцев «Юнайтед», которые считают, что это вносит раскол между клубом и его болельщиками.

    Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: The Sun

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    25.10.2018 13:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 октября 2018, 18:27

      Замолчавший Моуриньо..интересно было бы понаблюдать за этим явлением..

      4
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 25 октября 2018, 16:36

      Очевидно же ! Моуриньо делает всё что бы с ним разорвали контракт ! Не красиво !

      1
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      Рейтинг: +15

      petrut 25 октября 2018, 15:22

      кубок хотел сказать

      0
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      Рейтинг: +15

      petrut 25 октября 2018, 15:21

      если принесет какойто клуб то сразу все будут ооооо маур великиий тренер а счас хоть гнобить и все равно хорошо

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 октября 2018, 15:14

      Размечтались ... Мыуриньо замолчал.

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 25 октября 2018, 14:42

      Жозе, как тренер, умер, теперь куда он не придет будет очко и автобусный парк

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 октября 2018, 14:26

      Увольняйте его поскорей пусть уйдет и построит Реал....

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > кузнецов артем 25 октября 2018, 15:12

      Он любой клуб сломает прошлый Жозе умер сейчас Еврей ходячий который не знает что хочет

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 25 октября 2018, 14:04

      моур как всегда в своем репертуаре

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