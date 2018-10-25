Владельцы «Манчестер Юнайтед» посоветовали Моуринью замолчать

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Джоэл и Аврам Глейзеры попросили главного тренера Жозе Моуринью прекратить всяческие негативные высказывания в адрес руководства клуба.

Продолжающиеся вспышки гнева португальского специалиста заставляют Глейзеров беспокоиться о том, что он может нанести ущерб бренду «МЮ» в глобальном масштабе.

Отношения Моуринью с легендой клуба Полом Скоулзом также беспокоят владельцев «Юнайтед», которые считают, что это вносит раскол между клубом и его болельщиками.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.