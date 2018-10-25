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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат жены Глушакова назвал Дениса непорядочным человеком

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, считает, что супруг его клиентки полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ведет себя непорядочно во время бракоразводного процесса.

    «Занимаясь бракоразводным процессом, обратил внимание на те действия, которые Денис пытается предпринимать. Безуспешно, к счастью. Они указывают, возможно, на его непорядочность, как минимум, в рамках этого дела.

    Первое – это попытка перетянуть суд за много километров от Москвы, в Миллерово Ростовской области. Второе – желание отобрать детей у их мамы, учитывая, что младшей дочке полтора года. Что бы ни говорили, но Дарья – хорошая мать. И уж тем более ребенку может уделить больше времени, чем Денис.

    Третье – попытка Глушакова взыскать в качестве алиментов 80 тысяч рублей у супруги, которая находится в декрете. Четвертое – нежелание самому платить алименты в том размере, который бы поддерживал привычный уровень жизни детей. К счастью, у нас получается все эти вещи решать. На предыдущем заседании удалось добиться того, чтобы суд определил выплаты алиментов супруге до вынесения окончательного решения. Попытки Глушакова применить те или иные уловки указывают, что у него не совсем правильные взгляды.

    Думал, что, возможно, я предвзято отношусь к нему, поскольку представляю одну из сторон. Может, был необъективен. Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек», – сказал Жорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2018 08:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2018, 13:17

      жорин иди к Малахову или к гардону с барановской они реально помогут в этой семейной драме

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 25 октября 2018, 10:05

      открыл Америку понятно порядочный человек не станет подставлять своего тренера как бы он к тебе не относился или как бы он тебе не нравился кстати таких говнюков у нас в футболе полным полно в Зените так Спаллетти сплавили и все мы знаем кто этим занимался

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 октября 2018, 09:42

      Всё это -нарушение профессионалльной этики.Таков ныне скорбный образ российского "юрыста",закончившего "юрыдичский факультет" сельхозинститута.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Агасфер 25 октября 2018, 10:13

      Абсолютно согласен.

      И ещё немного.

      "Думал, что, возможно, я предвзято отношусь к нему, поскольку представляю одну из сторон. Может, был необъективен. Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек», – сказал Жорин."

      А если бы по Москве были развешены баннеры "Жорин - *удак", то, как следует из его высказывания о Глушакове, он бы ни на минуту не стал сомневаться, что САМ является *уадком. ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 25 октября 2018, 09:42

      На мой взгляд, поведение в команде и в семье разные вещи.
      Если в команде он публичный человек, то чужая семья потемки, и кто в чем виноват одному Богу известно.
      Бракоразводный процесс хороший повод глушаку закончить с футболом и заняться семьей. А адвокатам надо поменьше пиариться и выносить сор из избы. Как там еще в дальнейшем сложится не известно.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ivany4 25 октября 2018, 09:43

      Это не "сор из избы",а полный непрофессионализм и перенос спора сторон в суде в общественное пространство.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Агасфер 25 октября 2018, 12:09

      Почитал душеизлияния Сергея Жорина.
      Надо, надо лишать его статуса адвоката!

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 25 октября 2018, 09:31

      Тут все очень просто.. он не хочет платить своей жене бабки. а не детям...
      Она его выставила в дурном свете.. это же очевидно
      Если он такой нехороший человек( жадный) так зачем он спонсирует футбол в Миллерово... Выходит посторонним детям не жалко бабок. а родным жалко...???
      Жена у него себя повела так, вот и ответная реакция...
      Изменял не изменял это их личное.. зачем всё на люди выносить...
      Ответ прост, чтобы она и дальше на попе ровно сидела, а Глушаков её обеспечивал всю жизнь...
      Имхо

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 октября 2018, 09:21

      Да уж,если человек гадкий,то гадкий во всем...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 09:04

      Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек», – сказал Жорин.
      _______________________________________________________
      На третий день "Зоркий глаз" обнаружил в остроге отсутствие четвёртой стены.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 октября 2018, 08:45

      Как же достали эти хайпожоры...

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      Рейтинг: +263

      Саладин 25 октября 2018, 08:24

      Тоже мне Америку открыл. Мы в курсе.

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