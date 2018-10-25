Адвокат жены Глушакова назвал Дениса непорядочным человеком

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, считает, что супруг его клиентки полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ведет себя непорядочно во время бракоразводного процесса.

«Занимаясь бракоразводным процессом, обратил внимание на те действия, которые Денис пытается предпринимать. Безуспешно, к счастью. Они указывают, возможно, на его непорядочность, как минимум, в рамках этого дела.

Первое – это попытка перетянуть суд за много километров от Москвы, в Миллерово Ростовской области. Второе – желание отобрать детей у их мамы, учитывая, что младшей дочке полтора года. Что бы ни говорили, но Дарья – хорошая мать. И уж тем более ребенку может уделить больше времени, чем Денис.

Третье – попытка Глушакова взыскать в качестве алиментов 80 тысяч рублей у супруги, которая находится в декрете. Четвертое – нежелание самому платить алименты в том размере, который бы поддерживал привычный уровень жизни детей. К счастью, у нас получается все эти вещи решать. На предыдущем заседании удалось добиться того, чтобы суд определил выплаты алиментов супруге до вынесения окончательного решения. Попытки Глушакова применить те или иные уловки указывают, что у него не совсем правильные взгляды.

Думал, что, возможно, я предвзято отношусь к нему, поскольку представляю одну из сторон. Может, был необъективен. Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек», – сказал Жорин.