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    Какой вы футболист?

    Глушаков планирует провести встречу с фанатами «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что планирует встретиться с болельщиками клуба.

    «Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», – сказал Глушаков.

    Сообщается, что игрок хочет лично пообщаться с болельщиками и выслушать претензии к себе.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: Sport24

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    24.10.2018 21:28
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:05

      А что он может сказать себе в оправдание? Наверное облить грязью Карреру. Спартак нуждается в чистке и первым шагом для этого ,необходимо избавится от Глушакова.

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 октября 2018, 17:10

      Думаю за многое придется отвечать. Удачи, Глушак! Дай Бог, тебя поймут.

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 октября 2018, 16:07

      Каррера уехал не раскрыв всех своих претензий к Глушакову, поступив по пацански, а Глушаков сейчас пытается оправдаться наболтав свою версию...Как-то мягко говоря не красиво получается... Да и найдутся ли те, кто захочет его слушать?

      2
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      Рейтинг: +28751

      JTherry 25 октября 2018, 15:23

      теперь тебе не конференции проводить надо, а искать клубишко пониже рангом, Спартак тебе не по плечу, "сервантыч"

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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 октября 2018, 15:09

      Фанаты должны отказаться от этой встречи.
      Глушаков ерунду говорит, он может просто по жбану получить.
      А отношение к себе Дениска увидит и услышит на стадионах.

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      Рейтинг: +171

      Sanni333 25 октября 2018, 09:46

      Да скажет бональные фразы... Типо я никого не сливал, выкладывался на поле.... Тренер перестал доверять .... И естественно заговора никакого не было )))))))

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      Рейтинг: +862

      Jack24 25 октября 2018, 09:16

      сыканёт

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 октября 2018, 08:24

      по щам ему

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 25 октября 2018, 05:19

      Да даже если и прилетит чем нибудь в него, зато как мужик придёт на встречу с болельщиками!! Кто бы, что ни говорил, это достойно!!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > uS_Number oNe 25 октября 2018, 14:51

      Как мужик??? Хахаха
      Он и надеется, что придут на встречу Назаряне. Те, то конечно будут его поддерживать.
      Был бы мужиком - был бы мужиком.

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 25 октября 2018, 02:21

      По опалу решил стулом получить) вопрос,а фанаты Спартака желают встречался со шлюхой?

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