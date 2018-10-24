Глушаков планирует провести встречу с фанатами «Спартака»

А что он может сказать себе в оправдание? Наверное облить грязью Карреру. Спартак нуждается в чистке и первым шагом для этого ,необходимо избавится от Глушакова.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что планирует встретиться с болельщиками клуба.
«Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», – сказал Глушаков.
Сообщается, что игрок хочет лично пообщаться с болельщиками и выслушать претензии к себе.
«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»