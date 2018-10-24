Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ари: «Когда я перешел в «Локомотив», не думал, что вернусь обратно в «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Ари не думал, что после перехода в «Локомотив» вернется обратно в краснодарский клуб. В составе столичного клуба бразилец провел полтора сезона.

    «Когда я перешел в «Локомотив», не думал, что вернусь обратно в «Краснодар». Тогда я полностью сосредоточился на игре за московский клуб. Но это футбол, и тут всякое случается. У меня оставался еще год по контракту, и сейчас я рад вернуться в «Краснодар».

    Схемы игры сильно отличаются. В «Локомотиве» было много навесов, приходилось чаще играть на втором этаже. Была более активная игра флангами. «Краснодар» старается больше контролировать мяч. Соответственно в мои задачи входят частые забегания за спину защитников и игра накоротке. Не могу сказать, что мне какой-то из этих стилей неудобен, просто они различаются в целом», – рассказал Ари в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Перед стартом нынешнего сезона Ари вернулся в «Краснодар».

    Источник: «Футбол России»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2018, 11:42

      Спасибо, что был с нами. Сгубила травма, после которой игрок так и не вышел на свой уровень. Поэтому вернулся в Краснодар.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > 24 октября 2018, 19:21

      ты три года на паненку джордана дрочил, в том числе месяц после ЧМ, пока он не свалил из Краснодара, валенок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > 24 октября 2018, 20:27

      Ты уже всем доказал на этом сайте, что ты лишь оголтелый тролль. Твои слова здесь никто всерьез не воспринимает, так как отсутствие логики никому не интересно. Судя по твоим комментариям, судьба тебя уже наказала. Жить с такой кучей дерьма за пазухой, значит постоянно быть в смятении. Есть и второй вариант, может ты просто душевно больной человек.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11