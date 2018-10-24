Ари: «Когда я перешел в «Локомотив», не думал, что вернусь обратно в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Ари не думал, что после перехода в «Локомотив» вернется обратно в краснодарский клуб. В составе столичного клуба бразилец провел полтора сезона.

«Когда я перешел в «Локомотив», не думал, что вернусь обратно в «Краснодар». Тогда я полностью сосредоточился на игре за московский клуб. Но это футбол, и тут всякое случается. У меня оставался еще год по контракту, и сейчас я рад вернуться в «Краснодар».

Схемы игры сильно отличаются. В «Локомотиве» было много навесов, приходилось чаще играть на втором этаже. Была более активная игра флангами. «Краснодар» старается больше контролировать мяч. Соответственно в мои задачи входят частые забегания за спину защитников и игра накоротке. Не могу сказать, что мне какой-то из этих стилей неудобен, просто они различаются в целом», – рассказал Ари в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Перед стартом нынешнего сезона Ари вернулся в «Краснодар».