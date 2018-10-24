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    Ляпорт: «Вечер-мечта! Мой первый гол в Лиге чемпионов!»

    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт поделился радостью от первого забитого гола в Лиге чемпионов.

    «Вечер-мечта! Мой первый гол в Лиге чемпионов! Отличная победа и первое место в группе. Чего еще можно просить? Ребята прекрасно играли в гостях с первой и до последней минуты», – написал Ляпорт в твиттере.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3. После этой встречи англичане лидируют в группе F с шестью очками. Украинский клуб замыкает квартет с двумя очками.

    Источник: Твиттер Эмерика Ляпорта

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    24.10.2018 08:34
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