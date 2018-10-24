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    Капитан «Шахтера» Степаненко: «Второй гол от «Манчестер Сити» – это моя вина»

    Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко признал свою ошибку, которая привела ко второму голу в матче третьего тура группового этапа с «Манчестер Сити».

    «Мы допустили много ошибок. Слишком часто теряли мяч. «Сити» со своим подбором игроков воспользовался этим. Эта команда всегда переводит мяч вперед, пользуется свободными зонами и создает моменты. Считаю, что сегодня они заслужили победу.

    Мы ждали, что матч будет проходить в таком ключе, но предоставили им слишком много свободного пространства из-за собственных ошибок. Многое решил опыт. Нам не хватало нескольких очень важных игроков. «Сити» сыграл очень сильно, так что исход матча справедлив.

    Второй гол – это частично моя вина. Когда применяешь зонную оборону, нужно иди на мяч, но в моем случае надо было остаться в своей зоне, чтобы помешать Ляпорту нанести точный удар головой. Этот гол частично на моей совести», – сказал Степаненко.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3. После этой встречи англичане лидируют в группе F с шестью очками. Украинский клуб замыкает квартет с двумя очками.

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 07:18
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