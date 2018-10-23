Исполком РФС может состояться уже в ноябре

Заседание исполком РФС может состояться уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов

Ранее появилась информация, что исполком пройдет до нового года. На нем может быть принято решение по поводу нового президента РФС.

«Исполком РФС может быть созван уже в ноябре. А там и до конференции рукой подать», – написал Конов в телеграме.

С осени 2017 года обязанности главы РФС исполняет Александр Алаев. При этом фактическим президентом организации остается Виталий Мутко, полномочия которого официально истекают только в 2020 году.