Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Исполком РФС может состояться уже в ноябре

    Заседание исполком РФС может состояться уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов

    Ранее появилась информация, что исполком пройдет до нового года. На нем может быть принято решение по поводу нового президента РФС.

    «Исполком РФС может быть созван уже в ноябре. А там и до конференции рукой подать», – написал Конов в телеграме.

    С осени 2017 года обязанности главы РФС исполняет Александр Алаев. При этом фактическим президентом организации остается Виталий Мутко, полномочия которого официально истекают только в 2020 году.

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 октября 2018, 20:42

      В повестке дня один вопрос , быть или не быть ! ( дольше собираются )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 20:06

      Нужно забыть о Мутко, как о президенте РФС.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11