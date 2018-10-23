Месси хочет, чтобы «Барселона» сохранила Видаля

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил в поддержку полузащитника команды Артуро Видаля.

Руководство каталонцев рассматривает вариант с продажей или арендой чилийца в зимнее трансферное окно после невыразительного старта сезона.

Ранее Видаль подвергся критике со стороны директоров «Барселоны» Хосепа Сегуры и Гильермо Амора за свои посты в соцсетях, в которых он высказывал недовольство своим игровым временем.

«Месси хочет, чтобы Артуро Видаль продолжал выступать за «Барселону», потому что считает, что он может стать ключевым игроком команды в Лиге чемпионов», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» этим летом. В текущем сезоне он провел на поле всего 176 минут во всех турнирах.