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    Месси хочет, чтобы «Барселона» сохранила Видаля

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил в поддержку полузащитника команды Артуро Видаля.

    Руководство каталонцев рассматривает вариант с продажей или арендой чилийца в зимнее трансферное окно после невыразительного старта сезона.

    Ранее Видаль подвергся критике со стороны директоров «Барселоны» Хосепа Сегуры и Гильермо Амора за свои посты в соцсетях, в которых он высказывал недовольство своим игровым временем.

    «Месси хочет, чтобы Артуро Видаль продолжал выступать за «Барселону», потому что считает, что он может стать ключевым игроком команды в Лиге чемпионов», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» этим летом. В текущем сезоне он провел на поле всего 176 минут во всех турнирах.

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2018 18:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 октября 2018, 20:26

      непонятна причина по которой Артуро получает так мало игрового времени.его мощь и бойцовские качества крайне необходимы каталонцам.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Marley Bob 25 октября 2018, 15:52

      Барселона играет не в англии, им нужен техничный игрок а не боец. хотя я все равно бы его зимой не продавал, летом думаю сплавят.

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