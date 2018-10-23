Кокорин и Мамаев начали занятия в тренажерном зале «Бутырки»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приступили к занятиям в тренажерном зале СИЗО «Бутырка». При этом он подчеркнул, что у игроков нет возможности заниматься футболом.

11 октября суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

– Сегодня Кокорин и Мамаев начали заниматься в спортивном зале. Это небольшое помещение, сделанное из обычных камер изолятора. Камеры футболистов расположены неподалеку от него, буквально в нескольких десятках метров. Думаю, Кокорин и Мамаев смогут часто тренироваться.

Им повезло, что территориально они находятся близко, потому что часто поступают жалобы от людей, которые ждут по несколько недель, а то и месяцев, когда их выведут в спортзал. Помещенные же в камеры спецблока говорят, что их вообще туда не пускают.

– Вместе Кокорин и Мамаев заниматься не могут?

– Конечно. Только по очереди. У сотрудников СИЗО есть информация о том, что в спортзале невозможно пересечение между собой обвиняемых из разных камер. Иногда на занятия выводятся заключенные из нескольких камер, но при условии, что они не проходят по одному и тому же делу.

– Есть ли в спортзале «Бутырки» мячи, можно ли там поиграть в футбол?

– Нет. Помещение слишком маленькое, играть там не получится. Теоретически, можно заниматься чеканкой, в случае, если в СИЗО появятся мячи, и футболисты получат разрешение с ними упражняться. В спортзале есть столик для пинг-понга, штанга, гири, шведская стенка и велотренажер. Все старенькое, советского образца.

В футбол в «Бутырке» могут играть только заключенные из хозяйственного отряда. На территории изолятора есть небольшое футбольное поле, где они тренируются и проводят матчи. Для подозреваемых и обвиняемых это пока не предусмотрено. Впрочем, даже если бы у Кокорина и Мамаева имелась такая возможность, они, так же, как и в случае со спортзалом, вместе играть не смогли бы. Это невозможно до приговора, поскольку футболисты проходят по одному делу.