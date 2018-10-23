Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев начали занятия в тренажерном зале «Бутырки»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приступили к занятиям в тренажерном зале СИЗО «Бутырка». При этом он подчеркнул, что у игроков нет возможности заниматься футболом.

    11 октября суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    – Сегодня Кокорин и Мамаев начали заниматься в спортивном зале. Это небольшое помещение, сделанное из обычных камер изолятора. Камеры футболистов расположены неподалеку от него, буквально в нескольких десятках метров. Думаю, Кокорин и Мамаев смогут часто тренироваться.

    Им повезло, что территориально они находятся близко, потому что часто поступают жалобы от людей, которые ждут по несколько недель, а то и месяцев, когда их выведут в спортзал. Помещенные же в камеры спецблока говорят, что их вообще туда не пускают.

    – Вместе Кокорин и Мамаев заниматься не могут?

    – Конечно. Только по очереди. У сотрудников СИЗО есть информация о том, что в спортзале невозможно пересечение между собой обвиняемых из разных камер. Иногда на занятия выводятся заключенные из нескольких камер, но при условии, что они не проходят по одному и тому же делу.

    – Есть ли в спортзале «Бутырки» мячи, можно ли там поиграть в футбол?

    – Нет. Помещение слишком маленькое, играть там не получится. Теоретически, можно заниматься чеканкой, в случае, если в СИЗО появятся мячи, и футболисты получат разрешение с ними упражняться. В спортзале есть столик для пинг-понга, штанга, гири, шведская стенка и велотренажер. Все старенькое, советского образца.

    В футбол в «Бутырке» могут играть только заключенные из хозяйственного отряда. На территории изолятора есть небольшое футбольное поле, где они тренируются и проводят матчи. Для подозреваемых и обвиняемых это пока не предусмотрено. Впрочем, даже если бы у Кокорина и Мамаева имелась такая возможность, они, так же, как и в случае со спортзалом, вместе играть не смогли бы. Это невозможно до приговора, поскольку футболисты проходят по одному делу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 октября 2018, 08:13

      Сколько можно об этих говорить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 24 октября 2018, 07:17

      А не жидкий ли у них стул!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:41

      Держитесь, парни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 октября 2018, 22:34

      Адвокат: "Кокорин приятно удивлён количеству писем со словами поддержки"???

      Российская общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
      Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости УГОЛОВНОГО закона.
      А такой процент, требующих для них уголовное наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
      Следовательно:
      Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ по ЗАКОНУ на 7 лет лишения свободы за хулиганство и зверство с отбыванием в колонии строгого режима!
      Чаша общественного мнения тысячекратно перевесила фальшивую и ПРИТВОРНУЮ поддержку обвиняемым подельникам по криминалу - Кокорину и Мамаеву.
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
      ***
      Высказанные оценки множества людей, экспертов и политиков, относительно криминальных поступков Кокорина, Мамаева и подельники, не являются факторами, которые могут повлиять на следствие и суд!
      Все они, и в рамках закона, дали объективную оценку поступку ОБВИНЯЕМЫХ в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      Все решения следствия, прокуратуры и суда правомерны, принимаются и применяются в рамках закона и проводимого предварительного расследования.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > amazonaws 24 октября 2018, 08:38

      Ты сам то в это веришь????? Мирзоев убил человека отсидел 2 года , депутат сломал челюсть диджею смеш ( открытый перелом ) получил два года колонии поселения ,а у Кокорина с Мамаевым потерпевшие получили не значительные повреждения их на семь лет требуешь закрыть !!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2018, 22:33

      это уже ДОСТАЛО!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 октября 2018, 20:30

      Говном вся эта история воняет !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 октября 2018, 19:42

      Кроме того, как стало известно нашему изданию, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян является другом руководителя следственной группы ГСУ МВД Москвы, которая занимается расследованием уголовного дела в отношении Мамаева и Кокорина. Наш источник также отмечает, что «Удунян и его друг (следователь ГСУ) давно знакомы с медиаменеджером Арамом Габреляновым, из-за чего аффилированные с ним СМИ располагают эксклюзивами по этому уголовному делу».
      Подтверждать или опровергать данную информацию Геннадий Удунян в разговоре с корреспондентом Znak.com не стал. «Я не могу ничего вам прокомментировать, потому что у меня есть подписка о неразглашении какой-либо информации», — заявил Удунян.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Чувак-007 23 октября 2018, 19:37

      Место футбольного мяча табуретка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 23 октября 2018, 19:31

      Вооот, делом занялись! А то плакали - мама, папа, заберите нас с этой продлёнки!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 октября 2018, 19:30

      Встали на путь исправления !!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11