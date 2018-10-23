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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Челси» готов платить Азару зарплату на уровне Неймара

    «Челси» готов сделать полузащитника Эдена Азара одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Лондонцы намерены пойти на такой шаг, чтобы обезопасить себя от ухода бельгийца в «Реал».

    «У Азара есть предложение продлить контракт с «Челси». Они готовы платить ему 35 миллионов евро в год – столько же, сколько Неймар зарабатывает в «ПСЖ», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    Таким образом, зарплата Азара составит примерно 673 тысячи евро в неделю. Это более чем в два раза выше, чем у самых высокооплачиваемых ныне футболистов «Реала».

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2018 15:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 октября 2018, 01:15

      вот это уже серьезное желание сохранить своего главного лидера!!!

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 23 октября 2018, 18:53

      для него не жалко 35лямов

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 23 октября 2018, 17:16

      Если сам Азар решил твёрдо уйти,может,и приличное увеличение зарплаты не остановит принятое решение..хотя на данный момент покидать Челси ради Реала кажется сумасшествием.

      3
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      Рейтинг: +214

      Yurini > 21082014 23 октября 2018, 17:38

      Солидарен! Променять Челси на Среал, это более менее Глупо! Реал разваливается, а Челси набирает обороты Чемпионов!

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:58

      Терять Челси Азара сейчас нельзя.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 октября 2018, 16:34

      заслужил!!!!

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