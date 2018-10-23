«Челси» готов платить Азару зарплату на уровне Неймара

«Челси» готов сделать полузащитника Эдена Азара одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Лондонцы намерены пойти на такой шаг, чтобы обезопасить себя от ухода бельгийца в «Реал».

«У Азара есть предложение продлить контракт с «Челси». Они готовы платить ему 35 миллионов евро в год – столько же, сколько Неймар зарабатывает в «ПСЖ», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Таким образом, зарплата Азара составит примерно 673 тысячи евро в неделю. Это более чем в два раза выше, чем у самых высокооплачиваемых ныне футболистов «Реала».