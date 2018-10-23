Кафельников: «Готов еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков и Комбаров завтра покинут «Спартак»

Всю старую "гвардию" с российскими паспортами нужно выгнать.
В клубе много хороших молодых игроков собственных воспитанников.
Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал условие, при котором готов потерпеть до следующего чемпионства красно-белых еще 20 лет.
В последний раз спартаковцы выигрывали РПЛ в сезоне-2016/17. Перед этим москвичи побеждали в чемпионате России в 2001 году.
«Скажу, как есть! Я готов даже ещe 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и некоторые ещe покинут завтра наш любимый клуб», – написал Кафельников в твиттере.