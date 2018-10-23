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    Какой вы футболист?

    Кафельников: «Готов еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков и Комбаров завтра покинут «Спартак»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал условие, при котором готов потерпеть до следующего чемпионства красно-белых еще 20 лет.

    В последний раз спартаковцы выигрывали РПЛ в сезоне-2016/17. Перед этим москвичи побеждали в чемпионате России в 2001 году.

    «Скажу, как есть! Я готов даже ещe 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и некоторые ещe покинут завтра наш любимый клуб», – написал Кафельников в твиттере.

    Источник: Твиттер Евгения Кафельникова

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    23.10.2018 15:26
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 06:09

      Всю старую "гвардию" с российскими паспортами нужно выгнать.
      В клубе много хороших молодых игроков собственных воспитанников.

      0
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 24 октября 2018, 00:34

      мля, Кафельников... ты сначала свою 20-тилетнюю дочь с тяжелой наркоты сними, а потом учи других жизни

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 20:59

      М-да,и расставание будет позже,и очередной титул побольше придётся ждать,если Кафель так решил. Но его слово-"вольный воробушек",вылетит куда и когда хочет.Помнится,он клятвенно обещал не ходить на "Открытие",пока Федун у власти.И что???

      0
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      Рейтинг: +28745

      JTherry 23 октября 2018, 20:30

      Женя, тебе Назаров за 20 лет ожидания эпитафию напишет...

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 20:24

      Да кто тебя спрашивает, что ты там готов терпеть...Дочкой лучше своей займись...

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 23 октября 2018, 20:06

      А кто кроме глушакова и комбарика входят в т.н. "Ромашку"? Судя по игре явно Кутепов!

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      Рейтинг: +48

      джексон102 23 октября 2018, 19:05

      Его и так убрали! Ты видимо забыл чемпионский год! Вся игра через Глушака и Промеса строилась! Все помнят только худшие события и вещи, а хорошие они быстро забываются!
      И какие же фанаты и болелы раз спартаковских игроков обсираете!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > джексон102 23 октября 2018, 19:56

      С одной стороны иуда, с другой нормальный мужик. Ты выбрал иуду...

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 октября 2018, 18:09

      А чего Комбарова постоянно рядом с ублюдком глушаком ставят? Комбаров туповат, конечно. Но он трудяга, как и Ещенко. Уберут если Глушака из команды, Спартак уже в этом сезоне, как минимум, за путевку в ЛЧ поборется.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Дедуктор 23 октября 2018, 18:37

      Комбаров не тянет, как игрок. Да и других подначивает в защиту Глушака.
      Думаешь за Глушака прям так все и впряглись, когда его Каррера в дубль отправил?
      Они же два кореша. Один гнилой, другой тупой.

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      Рейтинг: +48

      джексон102 23 октября 2018, 17:43

      Ну что вы все накинулись на Глушака и Ещенко? Кто такой Кафельников? Сейчас он никто! Раньше Да, может и блестал, а сейчас его не видно, и не слышно! Только в своём твиттере постит, чтоб о нём до конца не забыли!

      2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 23 октября 2018, 17:19

      Согласен глушак и навесов твари,им не место в Спартаке

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