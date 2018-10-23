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    Какой вы футболист?

    Зинченко будет праздновать гол, если забьет «Шахтеру»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с нетерпением ждет матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

    – Мы все знаем, насколько важна для «Манчестер Сити» Лига чемпионов. Мы готовы к матчу, хорошо подготовились, изучили «Шахтер». Знаем, что это отличная команда с качественными футболистами. Да, они потеряли ряд исполнителей, Фреда, Бернарда... Тем не менее это отличная команда, и мы готовы к встрече.

    – Если удастся выйти в матче и забить гол в ворота «Шахтера», будете праздновать?

    – Хороший вопрос. Надеюсь, вы увидите это во вторник.

    – Гвардиола использует вас на левом фланге обороны. Шевченко в сборной Украины – на более родной для вас позиции. Насколько сложно для вас перестраиваться?

    – Первое время было непросто. Но мы все профессионалы и должны это уметь. Это хорошее качество, когда ты можешь сыграть на нескольких позициях. Для меня это было не совсем трудно.

    Источник: Youtube

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    23.10.2018 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 октября 2018, 14:17

      Он до сих пор в Сити? Я думал он уже в другом клубе "банку" греет

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 23 октября 2018, 13:54

      Радоваться будет со скамейки, укрытый голубым пледом!!!!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 13:45

      А он хоть один мяч за МС забил за все время ?

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 13:42

      Скорее он будет бутсы Де Брюйне от Донецкого навоза отмывать после игры и Гвардиоле кофе приносить!)

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 23 октября 2018, 11:46

      да ты придурок и на поле то не выйдешь

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > серега кашин 23 октября 2018, 12:24

      почему придурок?

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