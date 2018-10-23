Зинченко будет праздновать гол, если забьет «Шахтеру»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с нетерпением ждет матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

– Мы все знаем, насколько важна для «Манчестер Сити» Лига чемпионов. Мы готовы к матчу, хорошо подготовились, изучили «Шахтер». Знаем, что это отличная команда с качественными футболистами. Да, они потеряли ряд исполнителей, Фреда, Бернарда... Тем не менее это отличная команда, и мы готовы к встрече.

– Если удастся выйти в матче и забить гол в ворота «Шахтера», будете праздновать?

– Хороший вопрос. Надеюсь, вы увидите это во вторник.

– Гвардиола использует вас на левом фланге обороны. Шевченко в сборной Украины – на более родной для вас позиции. Насколько сложно для вас перестраиваться?

– Первое время было непросто. Но мы все профессионалы и должны это уметь. Это хорошее качество, когда ты можешь сыграть на нескольких позициях. Для меня это было не совсем трудно.