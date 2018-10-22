Иско: «Дайте Лопетеги поработать. Если его уволят – пусть выгоняют и футболистов»

Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о возможном уходе главного тренера Хулена Лопетеги.

По информации ряда испанских СМИ, в ходе встречи специалиста с президентом клуба Флорентино Пересом стороны решили прекратить сотрудничество.

«Увольнение Лопетеги? Думаю, это было бы сумасшедшее решение. Дайте ему поработать, прошло всего два месяца.

Если его уволят, пусть выгоняют и футболистов, ведь забивать и обороняться от атак соперника должны мы. Это наше общее дело, а не только тренера», – цитирует испанца The Guardian.

После 9-ти туров чемпионата Испании сливочные занимают седьмое место в турнирной таблице.