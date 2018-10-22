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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Иско: «Дайте Лопетеги поработать. Если его уволят – пусть выгоняют и футболистов»

    Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о возможном уходе главного тренера Хулена Лопетеги.

    По информации ряда испанских СМИ, в ходе встречи специалиста с президентом клуба Флорентино Пересом стороны решили прекратить сотрудничество.

    «Увольнение Лопетеги? Думаю, это было бы сумасшедшее решение. Дайте ему поработать, прошло всего два месяца.

    Если его уволят, пусть выгоняют и футболистов, ведь забивать и обороняться от атак соперника должны мы. Это наше общее дело, а не только тренера», – цитирует испанца The Guardian.

    После 9-ти туров чемпионата Испании сливочные занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: The Guardian

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    22.10.2018 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 22 октября 2018, 20:51

      вот если бы игроки Спартака так за Карреру стояли! лучше бы Федун игроков разогнал которые пешком ходили по полю....

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