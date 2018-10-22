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    Какой вы футболист?

    FA выдвинула обвинения помощнику Сарри. Он отпраздновал гол перед Моуринью

    Марко Янни, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, может быть оштрафован Федерацией футбола Англии за поведение в матче 9-го тура чемпионата против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    По информации Sky Sports, орган обвиняет специалиста в «ненадлежащем поведении» на 96-й минуте. После гола полузащитника Росса Баркли Янни подошел к главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Лондонский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, манчестерский – 10-ю.

    Источник: Sky Sports

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    22.10.2018 20:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 11:24

      на кол!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 октября 2018, 10:11

      Цитата - "Янни подошел к главному тренеру" бла-бла-бла. Новостники что за дичь ? Это нарушение или это лень копирайтеров ?

      0
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      Рейтинг: +24

      lass13 22 октября 2018, 22:59

      с одной стороны правильно

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 октября 2018, 22:21

      Да, особенно их болельщики, джентельмен на джентельмене. Просто одному "особенному" шоу-мэну не понравился другой клоун и не надо идеализировать аналглию.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 октября 2018, 20:40

      Это часть шоу,но англичане понимают спорт как соревнование джентельменов и это здорово.

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 октября 2018, 20:39

      Да уж

      -1
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