FA выдвинула обвинения помощнику Сарри. Он отпраздновал гол перед Моуринью

Марко Янни, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, может быть оштрафован Федерацией футбола Англии за поведение в матче 9-го тура чемпионата против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

По информации Sky Sports, орган обвиняет специалиста в «ненадлежащем поведении» на 96-й минуте. После гола полузащитника Росса Баркли Янни подошел к главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Лондонский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, манчестерский – 10-ю.