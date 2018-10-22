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    Какой вы футболист?

    Президент «Барселоны»: «У Вальверде контракт до 2020 года»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что контракт главного тренера команды Эрнесто Вальверде действует до июня 2020 года.

    Специалист возглавил каталонцев летом 2017 года. Ранее сообщалось, что его соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

    «Я хочу пояснить. Я обсуждал это несколько недель назад. Контракт Вальверде действует этот и следующий сезон.

    В соглашении есть пункт, что клуб или тренер могут разорвать его, заплатив штраф. У нас контракт до конца сезона-19/20», – сказал Бартомеу.

    Источник: Mundo Deportivo

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    22.10.2018 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 22 октября 2018, 18:17

      Немало шансов,что до конца контракта этот уважаемый господин не доработает.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Vladarg 22 октября 2018, 20:26

      Посмотрим как он без Лео будет. Неудачный отрезок, кажется, закончился

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