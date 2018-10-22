Президент «Барселоны»: «У Вальверде контракт до 2020 года»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что контракт главного тренера команды Эрнесто Вальверде действует до июня 2020 года.

Специалист возглавил каталонцев летом 2017 года. Ранее сообщалось, что его соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

«Я хочу пояснить. Я обсуждал это несколько недель назад. Контракт Вальверде действует этот и следующий сезон.

В соглашении есть пункт, что клуб или тренер могут разорвать его, заплатив штраф. У нас контракт до конца сезона-19/20», – сказал Бартомеу.