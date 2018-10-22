Егоров: «Фол Костадинова на Боккетти – это пенальти и красная карточка»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что главному тренеру матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал» (2:3) Михаилу Вилкову нужно было удалять полузащитника туляков Георгия Костадинова за фол на защитнике красно-белых Сальваторе Боккетти во время подачи углового на второй минуте встречи.

– Стоило ли назначить пенальти на Боккетти?

– Я впервые воспользуюсь возможностью и задам вам вопрос: «А вы бы назначили?» – обратился Егоров к журналисту, на что получил ответ: «На второй минуте – нет».

– По моему мнению, это пенальти и красная карточка. Мне и на стадионе показалось, что это 11-метровый. И здесь не имеет значения, вторая это минута, или 62-я. Назначение пенальти – ключевое решение в матче. Если страшно – нужно сидеть дома. Судья должен принять решение в любой момент матча, даже на первых секундах.