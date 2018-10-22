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    Какой вы футболист?

    Егоров: «Фол Костадинова на Боккетти – это пенальти и красная карточка»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что главному тренеру матча 11-го тура РПЛ «Спартак»«Арсенал» (2:3) Михаилу Вилкову нужно было удалять полузащитника туляков Георгия Костадинова за фол на защитнике красно-белых Сальваторе Боккетти во время подачи углового на второй минуте встречи.

    – Стоило ли назначить пенальти на Боккетти?

    – Я впервые воспользуюсь возможностью и задам вам вопрос: «А вы бы назначили?» – обратился Егоров к журналисту, на что получил ответ: «На второй минуте – нет».

    – По моему мнению, это пенальти и красная карточка. Мне и на стадионе показалось, что это 11-метровый. И здесь не имеет значения, вторая это минута, или 62-я. Назначение пенальти – ключевое решение в матче. Если страшно – нужно сидеть дома. Судья должен принять решение в любой момент матча, даже на первых секундах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2018 15:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1856

      mahan 25 октября 2018, 13:42

      100% пенальти.

      0
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      Рейтинг: +18

      ААндр 23 октября 2018, 09:13

      А назначил бы Егоров пенальти и дал бы красную карточку игроку Спартака за аналогичное якобы нарушение? Такой бы ему вопрос задать.Вот бы он завертелся.Несерьезный он товарищ.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:52

      Все это понятно но поздно. Тут другое - нельзя ли как то избавится от судейства Вилкова Спартаку?

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 октября 2018, 19:41

      "такая корова нужна самому". Спартак-обломитесь..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 19:28

      Таких фолов в нашем чемпе вагон с тележкой. Да кто за них пены дает? Судьи или неквалифицированные, или все они куплены.

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      Рейтинг: +40

      PESHES 22 октября 2018, 19:00

      Точка сто процентов Но красная????

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 22 октября 2018, 18:51

      Без лавочкина плохо судят ! А Егорка какой справедливый стал и красную и пеналь! Не говорит- не умышленно он его не видел и прочую хрень!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 18:11

      Сто процентный пенальти.Комментатор сразу об этом сказал.Получается комментатор увидеть смог,а судья находясь близко, не смог.Поэтому разговоры о динамике оставьте нищим.Ты либо профессионал, либо пиндуй на завад гайки крутить.

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      Рейтинг: +567

      LAY394 22 октября 2018, 17:16

      точка сто пудов

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      Рейтинг: +67524

      portero > LAY394 22 октября 2018, 17:32

      в динамике сложно заметить, всегда кто-то руками хватает при стандартах. только на повторах можно понять что там было

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 22 октября 2018, 17:15

      "Александр Егоров считает, что главному ТРЕНЕРУ матча 11-го тура" - редакторы ау вы хоть читаете что написали??????

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