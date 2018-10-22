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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев в «Бутырке» моют туалеты, чередуясь с соседями по камере

    Начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

    Сейчас футболисты содержатся в небольших камерах, рассчитанных на двух-четырех человек. Живут они уже со знакомыми им по проведенному времени в карантине соседями – по одному в каждую камеру. Ни Кокорин, ни Мамаев не сталкиваются с проблемами вроде вымогательства денег, а туалеты они моют «по желанию, чередуясь со своими соседями».

    «У Александра Кокорина лучшая камера. Она образцово-показательная. Тут даже есть своего рода видеодомофон: заключенный может нажать кнопку вызова – и на экране появится изображение. Таким образом арестант может переговариваться с дежурным сотрудником», – рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    22.10.2018 10:33
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2018, 09:03

      Ну их же расстреливать никто не собирается....... Скорее бы решали с ними вопрос, а то как-то надоело уже это... Журналисты смакуют............., народ уже это ДОСТАЛО!!!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2018, 08:56

      Да это-же самая главная информация года !!! Как-бы мы жили не владея этой информацией???

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 октября 2018, 00:18

      Кто гадит, тот и убирает. Всё правильно.

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 22 октября 2018, 22:40

      Спасибо за ценную информацию, хотелось бы ещё знать во сколько они ходят по большому и сколько раз подтираются. Держите в курсе

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 22 октября 2018, 20:08

      Если так и дальше пойдут дела с трудотерапией, то не ровен час доверят уборку целого этажа.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 октября 2018, 18:47

      прикольно

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 22 октября 2018, 18:06

      И в чем новость - то?

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:58

      Все как положено. Составлен график уборки помещения.

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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 22 октября 2018, 17:23

      Трудотерапия - это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 октября 2018, 15:42

      ...хватит уже измываться и над нами,и над ними !!!

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      Рейтинг: +222

      Леший88 > 1bear 22 октября 2018, 16:46

      держи свои 15 рублей. Хорошо отрабатываешь кампанию Фурсенко по "обелению" общественного мнения о Карташове/Кокорине

      1
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