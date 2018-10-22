Кокорин и Мамаев в «Бутырке» моют туалеты, чередуясь с соседями по камере

Начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

Сейчас футболисты содержатся в небольших камерах, рассчитанных на двух-четырех человек. Живут они уже со знакомыми им по проведенному времени в карантине соседями – по одному в каждую камеру. Ни Кокорин, ни Мамаев не сталкиваются с проблемами вроде вымогательства денег, а туалеты они моют «по желанию, чередуясь со своими соседями».

«У Александра Кокорина лучшая камера. Она образцово-показательная. Тут даже есть своего рода видеодомофон: заключенный может нажать кнопку вызова – и на экране появится изображение. Таким образом арестант может переговариваться с дежурным сотрудником», – рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.