Тренер «Алавеса» – о третьем месте: «Наша основная цель – остаться в Примере»

Главный тренер «Алавеса» Абелардо Фернандес прокомментировал турнирное положение своей команды в текущем сезоне.

«Наша основная цель – остаться в Примере. Мы вряд ли сохраним третью строчку в турнирной таблице на долго, но никто не помешает нам получать удовольствие, пока гиганты спят.

Конечно, это выглядит удивительно, что у нас сейчас 17 очков. Мы хорошо играем, да, но есть и фактор везения», – считает специалист.

После девяти туров «Алавес» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры.