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    Какой вы футболист?

    Тренер «Алавеса» – о третьем месте: «Наша основная цель – остаться в Примере»

    Главный тренер «Алавеса» Абелардо Фернандес прокомментировал турнирное положение своей команды в текущем сезоне.

    «Наша основная цель – остаться в Примере. Мы вряд ли сохраним третью строчку в турнирной таблице на долго, но никто не помешает нам получать удовольствие, пока гиганты спят.

    Конечно, это выглядит удивительно, что у нас сейчас 17 очков. Мы хорошо играем, да, но есть и фактор везения», – считает специалист.

    После девяти туров «Алавес» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры.

    Источник: AS

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    22.10.2018 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:51

      Скромничает Фернандес. Теперь надо постараться извлечь выгоду из этого положения.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 12:58

      А неормальный мужик... Может пока не Саламыч - к нам его зазвать? Могли бы получить второго адекватного тренера подряд. В нашем бардаке - и это было бы круто.

      1
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 22 октября 2018, 10:12

      Несколько лет назад, Раньери, отшучиваясь, говорил похожее, прекрасно понимая с какими командами ему предстоит толкаться весь сезон...))
      Клаудио приятно для многих ошибся))
      Не боятся ошибок, а там, что-нибудь, да получится!!..))

      3
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