Сарри: «Болельщики «Челси» должны уважать Моуринью»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри осудил действия болельщиков лондонского клуба, которые оскорбляли Жозе Моуринью во время матча с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж». Португалец в ответ на крики с трибун показал им три пальца, символизирующие титулы, которые он выиграл с «Челси».

«Болельщики должны уважать Моуринью. Он выигрывал здесь титулы, поэтому мы все должны относиться к нему с уважением. Как и ко всем, кто завоевывал титулы для клуба», – сказал Сарри.

Матч девятого тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:2.