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    Сарри: «Болельщики «Челси» должны уважать Моуринью»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри осудил действия болельщиков лондонского клуба, которые оскорбляли Жозе Моуринью во время матча с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж». Португалец в ответ на крики с трибун показал им три пальца, символизирующие титулы, которые он выиграл с «Челси».

    «Болельщики должны уважать Моуринью. Он выигрывал здесь титулы, поэтому мы все должны относиться к нему с уважением. Как и ко всем, кто завоевывал титулы для клуба», – сказал Сарри.

    Матч девятого тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Sky Sports

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    22.10.2018 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 22 октября 2018, 19:29

      золотые слова

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