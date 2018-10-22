Вальверде: «Мое будущее в «Барселоне»? Мне все равно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не волнуется за свое будущее в каталонском клубе.

«Мое будущее в «Барселоне»? Это все не имеет для меня никакого значения, мне все равно.

Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать», – считает тренер.

Вальверде возглавил «Барселону» 29 мая 2017 года, подписав двухлетний контракт. Он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти туров, набрав 18 очков.