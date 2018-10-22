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    Вальверде: «Мое будущее в «Барселоне»? Мне все равно»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не волнуется за свое будущее в каталонском клубе.

    «Мое будущее в «Барселоне»? Это все не имеет для меня никакого значения, мне все равно.

    Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать», – считает тренер.

    Вальверде возглавил «Барселону» 29 мая 2017 года, подписав двухлетний контракт. Он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

    В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти туров, набрав 18 очков.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2018 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 октября 2018, 18:18

      Тут он прав. Единственное что в Барсе имеет значение - это Месси, а кто там тренер дело десятое.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 октября 2018, 14:18

      Интервью 80-го левела)) Вальверде в своём стиле.
      Судя по тому, что обе стороны не спешат даже начинать переговоры по новому контракту, то шансы его ухода летом очень высоки. Думаю, что только серьёзный успех в ЛЧ (допустим выход в финал), оставит его в клубе. Верится с трудом.

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