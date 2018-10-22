Вальверде: «Мое будущее в «Барселоне»? Мне все равно»

Тут он прав. Единственное что в Барсе имеет значение - это Месси, а кто там тренер дело десятое.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не волнуется за свое будущее в каталонском клубе.
«Мое будущее в «Барселоне»? Это все не имеет для меня никакого значения, мне все равно.
Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать», – считает тренер.
Вальверде возглавил «Барселону» 29 мая 2017 года, подписав двухлетний контракт. Он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти туров, набрав 18 очков.