Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кононов: «Горды, что победили «Спартак»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

    «Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили «Спартак».

    Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная», – сказал Кононов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2018, 20:40

      Есть чем гордится, когда "маленький" клуб( не в обиду) обыгрывает "Народную команду"))) . Респект..........

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 19:30

      Если есть хорошие премиальные, то мы не гордые... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2018, 19:22

      Молодцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 19:09

      При всем уважении к самоотверженной игре туляков - это не Арсенал победил Спартак, а Спартак сам себе проср..л. Какие бы мастера не играли в команде, какие бы таланты не приходили из Академии, а когда тренер не собирает этих игроков в единую команду, не строит им вразумительную игру - побед не будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 октября 2018, 19:09

      Поздравляю Арсенал! Хотя эта победа ухудштло положение Крыс, но надо биться изо всех сил и не бояться авторитетов!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 октября 2018, 19:05

      "..И мы горды, и враг наш горд,
      Рука, забудь о лени!
      Посмотрим, кто у чьих ботфорт,
      Посмотрим, кто у чьих ботфорт,
      В конце концов согнет свои колени.

      Противник пал, беднягу жаль,
      Но наглецы несносны,
      Недолго спрятать в ножны сталь,
      Недолго спрятать в ножны сталь,
      Но гордый нрав не спрячешь в ножны.."


      (С),хоть об..смейтесь,но ФАКт.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11