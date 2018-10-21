Кононов: «Горды, что победили «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили «Спартак».

Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная», – сказал Кононов.