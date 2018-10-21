Рейнгольд: «Пак потребовал от Кокорина и Мамаева 100 миллионов рублей»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Футболисты были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Вы знаете, наконец-то добило Сашу. Он крепился, смеялся, ерничал, но наконец-то понял, что положение серьезное, Саша это теперь понимает. Сейчас никто об этом не говорит, но совершенно понятно, что если ему дадут срок, то с футболом придется заканчивать. Сейчас все зависит от следствия, от того, какое будет принято решение. Вообще все то, что они с Павлом Мамаевым сотворили – это распущенность и разгильдяйство, других слов у меня нет.

Но я признаюсь вам, что свою позицию поменял. Раньше я Пашу и Сашу ругал, ожесточился на них. А теперь мне их просто жалко. Ну, дурные ребята, мозгов не имеют и попали в отвратительную историю. Теперь все случившееся с ними – урок на всю жизнь для обоих. Хотите узнать, почему я поменял свою позицию? Я узнал, что Денис Пак потребовал 100 миллионов рублей за примирение сторон. Если это правда, то грош цена этому Паку, значит, особого преступления не было. Если Пак все оценивает большими деньгами, значит, это не принципиальный мужик. Поэтому я поменял свое мнение. Тем не менее, хулиганские действия со стороны ребята были, поэтому я считаю, что Кокорин и Мамаев должны получить условный срок», – сказал Рейнгольд.