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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рейнгольд: «Пак потребовал от Кокорина и Мамаева 100 миллионов рублей»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Футболисты были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Вы знаете, наконец-то добило Сашу. Он крепился, смеялся, ерничал, но наконец-то понял, что положение серьезное, Саша это теперь понимает. Сейчас никто об этом не говорит, но совершенно понятно, что если ему дадут срок, то с футболом придется заканчивать. Сейчас все зависит от следствия, от того, какое будет принято решение. Вообще все то, что они с Павлом Мамаевым сотворили – это распущенность и разгильдяйство, других слов у меня нет.

    Но я признаюсь вам, что свою позицию поменял. Раньше я Пашу и Сашу ругал, ожесточился на них. А теперь мне их просто жалко. Ну, дурные ребята, мозгов не имеют и попали в отвратительную историю. Теперь все случившееся с ними – урок на всю жизнь для обоих. Хотите узнать, почему я поменял свою позицию? Я узнал, что Денис Пак потребовал 100 миллионов рублей за примирение сторон. Если это правда, то грош цена этому Паку, значит, особого преступления не было. Если Пак все оценивает большими деньгами, значит, это не принципиальный мужик. Поэтому я поменял свое мнение. Тем не менее, хулиганские действия со стороны ребята были, поэтому я считаю, что Кокорин и Мамаев должны получить условный срок», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.10.2018 10:20
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 23 октября 2018, 23:36

      не наворовался в своем ведомстве - легких денег без риска захотел поднять...

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      Рейтинг: +9

      Мяч Футбольный 23 октября 2018, 13:24

      Спасибо, господин Рейнгольд, что изменили позицию по Кокорину и Мамаеву в сторону здравого смысла. Простите за хамство в предыдущем комменте, если вы конечно это читаете. Просто эта травля с подтасовкой фактов выбесила.

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      Рейтинг: +9

      авервлад49 22 октября 2018, 17:03

      А гугол рублей не хочешь?

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      Рейтинг: +1126

      richi 22 октября 2018, 15:08

      Хоть раз в жизни дело написал.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:33

      В это дело Валерию лучше не ввязываться. Там без тебя разберутся.

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      Рейтинг: +10

      vsbj 22 октября 2018, 05:01

      Компенсация должна быть более чувствительной для покушавшегося на убийство, чем результат покушения для его жертвы... Для мультимиллиардера Кокорина 100 миллионов - это 1%, это его зарплата за 1 день контракта (получает, даже сидя в СИЗО)... А у Пака - чисто физический ушиб и сотрясение мозга, его основного рабочего органа, резко снижающий его работоспособность... При этом моральная травма останется на всю оставшуюся жизнь... Так что, при таком повреждении человека 100 миллионов для мультимиллиардера - это не наказание... Компенсация должна быть, как минимум в 3 раза больше при условии, что на все остальные активы будет наложен арест на максимальный срок, а на доходы - ограничение, не позволяющее вести столь агрессивный образ жизни...

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 октября 2018, 18:34

      Это сегодня 100, а завтра 200.
      Ребят надо посадить на счётчик.

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 21 октября 2018, 17:13

      "Ну, дурные ребята, мозгов не имеют". вот пусть и отвечают теперь

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      Рейтинг: +10

      vsbj > Red-white-чемпион 22 октября 2018, 05:03

      Нужно вынудить их быть недееспособными убивать...

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      Рейтинг: +2403

      baden69 21 октября 2018, 16:34

      Если бы чинуша на всю страну объявил, что заберет заяву за 100 лямов и эти деньги сразу жертвует на благотворительность, будь то детские дома или лечение детей, все бы это поддержали. А так... чего еще ждать от "орденоносца"...

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      Рейтинг: +10

      vsbj > baden69 22 октября 2018, 05:04

      Благотворители не смогут излечить ни его мозг, ни его психику...

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > vsbj 23 октября 2018, 23:38

      родственник чтоль?

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 21 октября 2018, 16:27

      когда в делах всплывают большие деньги у евреев начинают трястись руки и появляется заикание, особенно это сильно проявляется, когда они не в доле.

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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 > DMитрий 21 октября 2018, 18:30

      Шел еврей по улице. Нашел деньги. Посчитал. Не хватает..!

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      Рейтинг: +10

      vsbj > DMитрий 22 октября 2018, 05:13

      Это не тот случай: заикание, паралич, смерть возникают после удара стулом... Хорошо, если ему повезёт и он выздоровеет... Но результат уже не зависел от нападавшего со стулом с целью убийства зажатого столом в угол Пака... Да и большие деньги способствовали нападению бандита...

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