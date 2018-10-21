Галицкий опустился на 407-е место в списке богатейших людей мира

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий опустился на 407-е место в списке самых богатых людей мира.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Галицкого на 19 октября этого года оценивается в 4,27 миллиарда долларов. С начала 2018 года основатель сети «Магнит» потерял около 1,25 миллиарда.

Состоятельней всего Галицкий был в октябре 2014 года — тогда его состояние оценивалось почти в 14 миллиардов долларов.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.