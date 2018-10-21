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    Какой вы футболист?

    Галицкий опустился на 407-е место в списке богатейших людей мира

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий опустился на 407-е место в списке самых богатых людей мира.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Галицкого на 19 октября этого года оценивается в 4,27 миллиарда долларов. С начала 2018 года основатель сети «Магнит» потерял около 1,25 миллиарда.

    Состоятельней всего Галицкий был в октябре 2014 года — тогда его состояние оценивалось почти в 14 миллиардов долларов.

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 09:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2018, 14:10

      Галицкий не потерят, а отличие от других конченных патриотов-миллиардеров, потратил их на благотворитедьный клуб, на детскую футбольную школу, на прекрасный парк возле стадиона, и много еще чего. Самый уважаемый миллиардер!!!!!!

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      Рейтинг: +64

      play boy 21 октября 2018, 13:19

      Интересно какой я в этом рейтинге, со своими 100 рублями в кармане))))

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 октября 2018, 13:12

      такие гениальные люди знают как зарабатывать деньги. Этот человек не только в ФК Краснодар вкладывает, но и во весь город. Приезжайте в Краснодар и спросите у простых людей кто больше всех делает для города и все скажут Галицкий. Если бы все миллиардеры взяли бы себе по городу и обустраивали бы их, то сколько бы красивых мест было бы у нас, я уже не говорю о благотворительности.Это касается и спортсменов миллионеров.

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      Рейтинг: +163

      Nimnul 21 октября 2018, 12:20

      Мдаа,можно сказать обнищал Серега.Так и до миллионера скатиться можно.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 октября 2018, 12:20

      Заработает ещё))

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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 октября 2018, 12:08

      Будет очень грустно, когда деньги на ФК Краснодар закончатся, как у владельцев ФКТосно. Галицкому нужно подумать о расширении спонсорской базы и привлечении новых финансовых источников.

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      Рейтинг: +6913

      батог > ДВС 21 октября 2018, 15:05

      У Тосно деньги не начинались!

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      Рейтинг: +718

      ДВС > батог 21 октября 2018, 19:26

      Однако с самого низа до ПЛ добрались в честной борьбе, а не как Краснодар за счёт больших бабок. И даже кубок в свою историю тосненцы вписали. Краснодару, если объективно, нужно такую трофейную историю ещё создавать. Хотя по пиару Тосно до Краснодара было всегда далеко.

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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 21 октября 2018, 11:57

      Вот это футбольная новость номер один!!!Прям бомба!!!Как мы все жили всё это время не зная такого факта?

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 21 октября 2018, 11:32

      А я наоборот. Поднялся на 2.467.250.142-е место в списке "Форбса".

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > ЮНик 21 октября 2018, 11:53

      как узнал?)))

      -2
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      Рейтинг: +452

      тёска > ЮНик 21 октября 2018, 12:52

      Я РАД ЗА ТЕБЯ БРАТ.А СТАТЬЯ ДЕРЬМО

      1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 21 октября 2018, 10:31

      Вкладывание денег в российский футбол , которое не приносит никакой прибыли, мертвое дело

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Skull_Boy 21 октября 2018, 11:00

      человек БОЛЕЕТ ФУТБОЛОМ, а ты всё про деньги....
      один( чаще из тех, кто в детстве голодал) зарабатывает деньги для того, чтобы "делать деньги"
      другой зарабатывает для того, чтобы ни в чём не нуждаться..
      так и живут: первый в 70 лет понимает, что НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ, кроме счетов, бизнес-планов и деловых обедов в ресторанах... а второй, в 40 лет начинает получать удовольствия от ЛЮБИМОГО ЗАНЯТИЯ...
      Банально, но Галицкий наверное ЗНАЛ, что всех денег не заработаешь и что "в гробу карманов нет", в отличии от Березовского например...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 октября 2018, 10:11

      может даже не вспомню больше миллиардера, который вызывает УВАЖЕНИЕ, сравнимое с уважением к Галицкому...
      такое ощущение, что человек понял, как плохо сейчас Соросу...

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