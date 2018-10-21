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    Какой вы футболист?

    «Реал» летом попробует приобрести Неймара. Конкуренцию мадридцам составит «Барселона»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». Как сообщает Goal.com со ссылкой на El Confidencial, мадридский клуб сделает бразильца главной целью на лето.

    Конкуренцию сливочным составит «Барселона». Ранее сообщалось, что форвард скучает и хочет вернуться в каталонскую команду, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

    В 2020 году Неймар может уйти из «ПСЖ» за 200 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2018 01:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 октября 2018, 15:13

      ну блин хватит уже,а! перейдет-не перейдет, возьмут-не возьмут, скучает-любит-по ромашке гадает, подождите до лета, а то новости кончатся, чем потом будете честной народ кормить?

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 11:05

      Слишком скоротечны его пребывания в разных командах.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 октября 2018, 11:04

      Видимо, чем яростнее вешается лапша на уши, тем больше шансов, что в неё поверят.
      День назад было официальное опровержение от руководства Барсы, что тема Неймара даже ни разу не рассматривалась, не то чтобы говорить о каких-то продвижениях по этому вопросу.. Проще говоря, в руководстве всем плевать на него с большой колокольни, может ближе к летнему ТО что-то изменится, но сейчас решаются совсем другие вопросы на совете директоров. И сам Неймар на своём сайте выложил картинку "фейспалм" в ответ на возвращение в Барсу. Всё кристально.
      А вот в Реал - это вопрос к Пересу.

      3
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 21 октября 2018, 10:47

      А разве Проституция в Испании узаконена?

      3
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 21 октября 2018, 08:39

      в барсу то точно второй раз не пойдет

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      Рейтинг: +3609

      александр п > серега кашин 21 октября 2018, 08:46

      Имхо пойдёт туда где больше дадут.

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 октября 2018, 08:30

      Лучше в Реал, пусть они с ним помучаются

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 октября 2018, 07:25

      Летом?летом Неймар в команде аутсайдеров не будет приходить

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 октября 2018, 07:06

      Он как проститутка спортивная, где есть деньги и возможность получения титулов...

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > simoron81 21 октября 2018, 08:07

      Это бизнес,человек зарабатывает деньги и помогает зарабатывать клубам.Раз пользуется спросом ,может набивать себе цену.

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > александр п 22 октября 2018, 00:15

      Вообще это спорт)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 октября 2018, 02:45

      Неймар не решит всех проблем Реала

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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 октября 2018, 01:36

      Опять речь идёт о безумных деньгах - сотни миллионов, а оно придёт и опять начнёт грустить о чем-то, капризничать, вспомнит что в ПСЖ всё было хорошо. К чему покупать такое унылое и капризное говно? Барсе он точно не нужен! А Реал привык содержать вокруг своих звёзд кучу психотерапевтов и аниматоров.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yev 21 октября 2018, 08:04

      Это голый бизнес ,Реал успешный бизнес-проект.Все места на его стадионе по абонементам,которые невозможно купить в свободной продаже.По наследству передаются.По всему миру продаются футболки,прочая атрибутика,телетрансляции.Все затраты на мега-звёзд отбиваются.

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