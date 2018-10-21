«Реал» летом попробует приобрести Неймара. Конкуренцию мадридцам составит «Барселона»

Нападающий «ПСЖ» Неймар во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». Как сообщает Goal.com со ссылкой на El Confidencial, мадридский клуб сделает бразильца главной целью на лето.

Конкуренцию сливочным составит «Барселона». Ранее сообщалось, что форвард скучает и хочет вернуться в каталонскую команду, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

В 2020 году Неймар может уйти из «ПСЖ» за 200 миллионов евро.