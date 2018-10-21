Адвокат Кокорина: «Братья держатся в СИЗО как мужчины»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказала о состоянии футболиста и его брата Кирилла в СИЗО.

«Многие спрашивают о настроении ребят, о состоянии их здоровья. Довожу до вашего сведения, что ребята держатся как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Все необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены, продукты и деньги на личном счету у них есть.

В интернете очень много искаженной информации. Я сообщаю только те сведения, о которых мне известно лично, и в соответствии с действующим законодательством. Александр Кокорин просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше», – написала Стукалова в инстаграме.

Братья Кокорины были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».