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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина: «Братья держатся в СИЗО как мужчины»

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказала о состоянии футболиста и его брата Кирилла в СИЗО.

    «Многие спрашивают о настроении ребят, о состоянии их здоровья. Довожу до вашего сведения, что ребята держатся как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Все необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены, продукты и деньги на личном счету у них есть.

    В интернете очень много искаженной информации. Я сообщаю только те сведения, о которых мне известно лично, и в соответствии с действующим законодательством. Александр Кокорин просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше», – написала Стукалова в инстаграме.

    Братья Кокорины были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    21.10.2018 01:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 октября 2018, 15:02

      Как ******** они держуться там им и место скот должен сидеть в тюрьме.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 октября 2018, 14:27

      ага.. пусть в общаковую хату попросятся..

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 октября 2018, 09:59

      А лучше пусть покаются над содеенным!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 октября 2018, 09:30

      Молодцы, так держать!

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 09:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодцы, держитесь, вся Россия с вами!

      -4
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 21 октября 2018, 08:33

      Как это ещё Канделака не додумалась о реалити-шоу на "МатчТВ" типа "Дом-2" с прямыми включениями из Бутырки. Камера смотрит в камеру. Ведь всё равно ничего приличного из матчей РПЛ не показывают. Так хоть этой порнографией "из жизни ребят"(детки в клетке) рейтинг поднимут.

      5
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 21 октября 2018, 08:28

      А в пятером мочили одного тоже мужчины и стулом лихачили и из под тишка младшенький тоже сеья вели как мужчины !!!

      5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 октября 2018, 08:12

      Вроде все хорошо,а все равно хочется кому-нибудь стулом голову разбить...

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 21 октября 2018, 08:03

      С такими бабками уже короноваными ворами можно стать.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 октября 2018, 07:39

      Как же надоел шум и суета вокруг этих фамилий! Кокорин сел, Кокорин получил ласку, Кокорина подогрели в хате. Пустите его к отделенный. Пускай они его петухом сделают, это его судьба!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Болельщик Реал Мадрида 21 октября 2018, 10:01

      а за что его петухом делать?

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