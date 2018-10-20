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    EiF: «Реал» намерен уволить Лопетеги, вернуть Хамеса и купить Левандовски

    Мадридский «Реал» намерен в ближайшее время уволить главного тренера Хулена Лопетеги, пишет EiF, акцентируя внимание, что источник получения изданием информации очень надежный.

    В свою очередь, испанская Marca сообщает: специалист действительно имел встречу с президентом клуба, которая не настроила Лопетеги на мысли о скорой отставке.

    Кроме того, сливочные хотят вернуть из аренды полузащитника Хамеса Родригеса и у той же «Баварии» купить форварда Роберта Левандовски.

    EiF – ресурс, базирующийся в США и имеющий сеть корреспондентов по всему миру.

    Источник: Твиттер EiF

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    20.10.2018 22:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 10:27

      Пока с Лопетеги Реал не дает результат.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 октября 2018, 11:07

      Доигрались....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 20 октября 2018, 23:25

      Так и надо Лопотеги... Кинул Испанию, теперь тебя кинут ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 октября 2018, 23:23

      Кто отдаст то?

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 23:08

      если источник ненадежный нахрена тогда публиковать

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 22:58

      Три поражения это ещё не приговор. С четырьмя обычно чемпионами в Испании не становятся.

      1
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      Рейтинг: +291

      EFR 20 октября 2018, 22:27

      Лаудруп твой выход!

      2
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