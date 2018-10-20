EiF: «Реал» намерен уволить Лопетеги, вернуть Хамеса и купить Левандовски

Мадридский «Реал» намерен в ближайшее время уволить главного тренера Хулена Лопетеги, пишет EiF, акцентируя внимание, что источник получения изданием информации очень надежный.

В свою очередь, испанская Marca сообщает: специалист действительно имел встречу с президентом клуба, которая не настроила Лопетеги на мысли о скорой отставке.

Кроме того, сливочные хотят вернуть из аренды полузащитника Хамеса Родригеса и у той же «Баварии» купить форварда Роберта Левандовски.

EiF – ресурс, базирующийся в США и имеющий сеть корреспондентов по всему миру.