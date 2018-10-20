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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ОНК: «Из питания в СИЗО Кокорину и Мамаеву нравится рисовая каша»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о питании в СИЗО, в котором содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсменам нравится каша.

    «Через московские следственные изоляторы ежегодно проходят сто тысяч заключенных. Качество питания оставляет желать лучшего.

    В Бутырке бывают жалобы на питание. Вот в изоляторах временного содержания МВД предоставляют готовые обеды. А здесь все делают на кухне, и расчет по затратам на еду для каждого заключенного очень небольшой.

    Сообщают, что мяса нет с капустой, хотя по закону должны быть. Мы проверяем периодически, пишем замечания по качеству питания. Откровенно говоря – могло быть и хуже. Но все равно все едят.

    Павел Мамаев уже говорил, что понимает – тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», – сказал Мельников.

    Игроки пробудут в СИЗО как минимум до декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 16:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 октября 2018, 00:13

      Вспомнят детство и прослезятся)

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 октября 2018, 19:59

      Ничего, за многие годы вёдра чёрной икры слопали. Пища в тюряге не вредная, кушайте да нахваливайте!

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 октября 2018, 19:53

      Да каша вообще полезна для здоровья.. Особенно спортсмэнам..))

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 20 октября 2018, 19:40

      По ведру помоев им на первое !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 октября 2018, 19:08

      Да ты поторопись! Там сейчас обед! Котлетки с пюрешкой!

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 октября 2018, 18:51

      Не спортсменам, а зэкам!!! Очень хорошо, что повара хоть тут угодили) кушайте на здоровье

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 20 октября 2018, 18:11

      Вам, диби лам, больше не о чем писать?????? Напишите у кого какой стул по ночам!!!!

      4
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > zabvo9406 20 октября 2018, 18:26

      Согласен! Надоела эта тягомотина!

      1
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 20 октября 2018, 17:32

      Это личный блог мамаева кокорища или про футбол? Зачем тут блог уголовников?!

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 16:53

      в турмэ сейчас ужин макароны

      4
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