Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» анонсировал матч с «Динамо» фотографией Дзюбы в образе рестлера

    Пресс-служба «Зенита» анонсировала матч 11-го тура РПЛ против «Динамо» с помощью фотографии нападающего Артем Дзюбы в образе рестлера.

    «Вы готовы? Матч уже завтра», – говорится в сообщении.

    Матч пройдет завтра, 21 октября, на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 октября 2018, 06:53

      Однако тэндэнция.
      Футболисты переквалифицируются.
      ...рестлинг,табуретки,хуки левой-правой...
      это новая забава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 октября 2018, 21:18

      И , по случаю, в форме "Ювентуса" с надписью КОКО на спине

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 20 октября 2018, 18:38

      Эх, Какорин лучше бы смотрелся, со стулом в руках!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Taps 20 октября 2018, 15:56

      Молодец, скоро и сниматься в кино позовут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 октября 2018, 13:39

      цвета перекрасили бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 20 октября 2018, 13:36

      Надеюсь игра будет яркой, всем хорошего просмотра!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 октября 2018, 13:36

      Прикольно !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 12:28

      На паровозов целое кино сняли. А тут как-то бюджетненько.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер > Grey33 20 октября 2018, 16:05

      "Паровозы" - действующий чемпион.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 20 октября 2018, 12:19

      Они хоть бы фото живого рестлера для этого использовали, Последний Воин умер в 2014. =(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Gek Dement 20 октября 2018, 18:38

      Поэтому и взяли, разрешение не надо спрашивать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11