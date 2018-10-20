«Зенит» анонсировал матч с «Динамо» фотографией Дзюбы в образе рестлера

Пресс-служба «Зенита» анонсировала матч 11-го тура РПЛ против «Динамо» с помощью фотографии нападающего Артем Дзюбы в образе рестлера.

«Вы готовы? Матч уже завтра», – говорится в сообщении.

Матч пройдет завтра, 21 октября, на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.