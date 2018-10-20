Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил первую передачу от родственников за время пребывания в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Также форвард написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажерах.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев за это время получил уже три передачи.

Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».