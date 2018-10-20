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    Какой вы футболист?

    Кокорин получил первую передачу от родственников

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил первую передачу от родственников за время пребывания в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    Также форвард написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажерах.

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев за это время получил уже три передачи.

    Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: ТАСС

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    20.10.2018 11:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 октября 2018, 18:01

      Как же надоел шум и суета вокруг этих фамилий! Кокорин сел, Кокорин получил ласку, Кокорина подогрели в хате. Пустите его к отделенный. Пускай они его петухом сделают, это его судьба!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 октября 2018, 17:57

      Голодом морили волка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:41

      Наконец то.

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 14:30

      эврика!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 октября 2018, 13:37

      Суперновость, мля!

      1
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      Рейтинг: +9

      Мяч Футбольный 20 октября 2018, 13:33

      Конечно то как они отметелили толпой водилу - это жесть. Но надо разобраться, как это началось. Кто кому чего сказал. И первым Мамаева ударил Соловчук! Кокорин, кстати, похоже, Соловчука пальцем не тронул.
      В "Кофеманию" они пришли уже заведенные. Видео оттуда начинается почему-то с момента удара стулом. А что было до этого? Куда и почему делись эти кадры? Что скрывает господин Пак? Задайтесь этим вопросом и не стесняйтесь, спрашивайте других! ГДЕ ВИДЕО ИЗ КАФЕ ДО УДАРА СТУЛОМ?!

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      Рейтинг: +835

      АКМ-74У > Мяч Футбольный 20 октября 2018, 19:17

      Может, тебе лучше рядом с героями сесть в СИЗО и поспрашивать их, как было на самом деле?

      0
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      Рейтинг: +9

      Мяч Футбольный > АКМ-74У 23 октября 2018, 13:33

      Очень остроумно. Очевидно же, что Денис Климентьевич Пук им нагрубил и извиняться не хотел. Заведённый, но не выплеснувший энергию в драке с водителем Кокорин пошел поговорить и ему удачно стул под руку попался. А про кадры видео до удара стулом все СМИ почему-то молчат как рыбы об лёд.

      -1
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      Рейтинг: +137

      coocoo 20 октября 2018, 13:15

      Не пониманию, «Побои» и «Хулиганство», держать в СИЗО? За подозрение в убийстве иногда сажают под домашний арест.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 20 октября 2018, 12:17

      Черт, плохо шутить над заключенными, но вопрос сам напрашивается: передача-то была голевая?

      12
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Gek Dement 20 октября 2018, 12:39

      Счет 3:1)

      7
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 20 октября 2018, 12:12

      Почему "Бомбардир" не информирует о том, как спит Кокорин, сколько раз мочится за ночь, а главное какой у него стул: регулярный, жидкий или в форме овечьих шариков? Почему эти двое не должны быть дебилами, если вообще всеобщая глобальная ДЕБИЛИЗАЦИЯ ВСЕГО???

      8
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > ЮНик 20 октября 2018, 12:31

      Это все пишут чтобы вы забыли про пенсионную реформу !!!Во всем Виноваты Кокорин с Мамаевым это главный меседж власти!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 октября 2018, 11:54

      Бомбардир! Пиши о футболе, а не о бывших футболёрах - сидельцах! Таких по миру много всех не опишешь. Не надо делать из доказанных уголовников а-ля Стрельцова, вина которого толком не доказана уже более 50 лет. В случае Кокоши и Мамаши - куча свидетелей. Для большого футбола они - трупы!

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