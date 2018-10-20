Боккетти: «Спартак» сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Итальянец подчеркнул, что его команде по силам одержать победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— С туляками будет тяжело. Мы знаем, что «Арсенал» — хорошая команда. Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто. Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с «Вильярреалом», то все будет хорошо.

— С «Вильярреалом» получилось обидно.

— Да, невероятно. На мой взгляд, судья мог дать финальный свисток раньше. Уже шла 95-я минута... Но в этой ничьей, естественно, и наша вина.

— Чего вы ждете от этого сезона?

— Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.