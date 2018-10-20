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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Боккетти: «Спартак» сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Итальянец подчеркнул, что его команде по силам одержать победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    — С туляками будет тяжело. Мы знаем, что «Арсенал» — хорошая команда. Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто. Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с «Вильярреалом», то все будет хорошо.

    — С «Вильярреалом» получилось обидно.

    — Да, невероятно. На мой взгляд, судья мог дать финальный свисток раньше. Уже шла 95-я минута... Но в этой ничьей, естественно, и наша вина.

    — Чего вы ждете от этого сезона?

    — Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть.

    На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    20.10.2018 11:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 октября 2018, 20:07

      Всё в руках команды ,фаворита нет.Тем и интересен чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 октября 2018, 20:05

      Не всё, врать нехорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:36

      Вера в успех должна присутствовать у любой команды.

      5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > sssrspartak 20 октября 2018, 17:26

      Качество игры достигается упорными тренировками. Не маловажным фактором будет и сплоченность коллектива к выполнению намеченной цели.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 13:11

      Слова то хорошие.
      Осталось наполнить их мыслью и делом.

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 октября 2018, 12:43

      Удачи...

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 октября 2018, 12:35

      Сказать то проще всего Сальваторе.Вы делом на поле докажите что это не пустые слова.Да и соперники не дремлют...В любом случае удачи спартаковцам и обойтись без глупых и не нужных травм!Ждём только успеха!

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 12:34

      - А правда, что ваш тигр может съесть два пуда отборного мяса?
      - Съесть-то он съест. Да ктож ему даст?

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 октября 2018, 12:27

      Интересно будет напомнить эти слова защитнику 30 мая 2019. Или это просто отсебятина перевода с итальянского чушкана-писаки, который и в школе то не учился???

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      Рейтинг: +201

      ajoq 20 октября 2018, 12:26

      Бокетто (с японского) — акт бессмысленного и продолжительного смотрения в даль

      Ждём восстановления Жиго

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 октября 2018, 12:16

      кроме игры...

      3
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