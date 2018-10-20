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    Сарри: «Моуринью – особенный. Он точно лучше меня»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Итальянец высоко оценил тренерские способности Жозе Моуринью.

    «Моуринью – особенный. Его результаты говорят сами за себя. На данном этапе он точно лучше меня. Надеюсь, что буду прогрессировать, но прямо сейчас я должен признать, что он лучше.

    Жозе выиграл все и везде. Чтобы сравнивать себя с ним, я тоже должен побеждать. Моуринью действительно один из лучших. Возможно, лучший», – заявил Сарри.

    Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2018 09:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 октября 2018, 17:07

      Настоящий профи.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 октября 2018, 12:42

      Маурицио угорает над Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:21

      мауриньо палюбому есь, хуже меня!!! то есть - я лучше палюбому, есь)))

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 09:33

      да какой он нахрен особенный

      2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2018, 09:11

      Объективно!+++

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