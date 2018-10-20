Сарри: «Моуринью – особенный. Он точно лучше меня»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Итальянец высоко оценил тренерские способности Жозе Моуринью.

«Моуринью – особенный. Его результаты говорят сами за себя. На данном этапе он точно лучше меня. Надеюсь, что буду прогрессировать, но прямо сейчас я должен признать, что он лучше.

Жозе выиграл все и везде. Чтобы сравнивать себя с ним, я тоже должен побеждать. Моуринью действительно один из лучших. Возможно, лучший», – заявил Сарри.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 14:30 по московскому времени.