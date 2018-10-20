Мамаев в СИЗО уже трижды получал передачи, Кокорины – ни разу

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев​ за время пребывания в СИЗО уже трижды получал передачи. В то же время, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу не приносили ничего. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

Мамаев также воспользовался личным счетом, который пополняется родственниками.

Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».