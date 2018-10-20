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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев в СИЗО уже трижды получал передачи, Кокорины – ни разу

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев​ за время пребывания в СИЗО уже трижды получал передачи. В то же время, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу не приносили ничего. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

    Мамаев также воспользовался личным счетом, который пополняется родственниками.

    Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «РИА Новости»

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    20.10.2018 07:40
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 октября 2018, 16:36

      Отпустите парнеи, драка же обычная

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      Рейтинг: +10

      vsbj 20 октября 2018, 12:07

      Не получал передачи, может быть потому, что жену тоже стулом прибил? Если нет, то прибьёт...

      1
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 20 октября 2018, 11:12

      А у него во всех передачах шоколадка была или только в одной? А в туалет Мамев уже сходил? А там бачок не протекает? БОМБАРДИР. ХВАТИТ, ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ, ПИШИТЕ ПРО ФУТБОЛ.

      -1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 октября 2018, 11:01

      За то за Кокорина 10 лямов предлагали )

      1
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      Рейтинг: +10

      vsbj > Берёза В. 20 октября 2018, 12:08

      У него все активы нужно арестовать и доходы ограничить...

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 20 октября 2018, 10:21

      Давай-те теперь вместо голов, передачки считать))

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Тони Монтана Б 20 октября 2018, 10:32

      а у них были какие то голы????

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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 20 октября 2018, 10:21

      Не понял, а где братухи Санины, которые обещали прилетать к нему каждую неделю?

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > виталий конявялов 20 октября 2018, 10:31

      теперь эти братухи ищут нового кормильца)))) всей толпой к смолову поехали)))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 октября 2018, 09:59

      А сколько раз облегчились ? А сколько раз встали с правой ноги ? А с левой ?

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      Рейтинг: +3502

      Fancyfall 20 октября 2018, 09:30

      как это драки уже стали потасовками?..)))

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Fancyfall 20 октября 2018, 09:38

      )))потасовка с тяжкими телесными

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:50

      Если ты свой поганый рот не заткнешь у тебя точно будут тяжкие телесные чертобес!!!!!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > lexazenit_89 20 октября 2018, 09:54

      а что ты мне зделаешь? раком встанешь передо мной?

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 12:06

      Тебя долбоежик за твой гнилой базар на ноль помножу !!!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > lexazenit_89 20 октября 2018, 17:57

      Лёха ты не прав ,человек на работе,кому то приходится и дерьмо на вентилятор бросать,если ничего больше не умеет.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 20 октября 2018, 09:22

      Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, заключённый в СИЗО «Бутырка», получил первую передачу от родственников и написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажёрах. Ранее такое же заявление подал и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:11

      павлик хату греет, васся.......там ауторитэты уже походу опустили его, под шконкой живет....а кокошу в задок походу долбят и по губам водят...ему и так калорий хватает, есь))))

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:16

      Больной !!!! Сам ведать долбишься во все щели !!!

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:34

      Это ты по своему опыту знаешь?

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Иванов Иван Иванович 20 октября 2018, 09:36

      ага...сам лично на бутылку таких сажал, есь

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:38

      Ара базар фильтруй, пургу не гони....!!!!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > a-rakhmatov 20 октября 2018, 09:40

      братуха, все нормально, есь))) надеюсь, ты этих двух питухов не считаешь своими кумирами?

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:46

      Наверно бутылкой твоё очко и разорвали !!!!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > a-rakhmatov 20 октября 2018, 09:47

      Он не Ара а тролль дырявый !!!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:51

      Братва на киче сама определит их масть, а по понятиям баклана не опускают до петухов...))

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > a-rakhmatov 20 октября 2018, 09:57

      братуха, а зачем их опускать до питухов, если они сами давно опустились? ты их фотографии в ванной видел? питушня голимая, че их определять?

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