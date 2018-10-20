Сайт Неймара показал реакцию игрока на новости о возвращении в «Барселону»

Официальный сайт нападающего «ПСЖ» Неймара снял видеоролик, на котором прокомментировал возможный переход в «Барселону».

На видео 26-летний бразилец хмурится и прикладывает руку к лицу, читая текст с обложек испанских изданий Mundo Deportivo и Sport, которые рассказывают о его уходе.

Информация о возвращении Неймара в каталонский клуб появилась 17-го октября. Сообщалось, что бразилец соскучился на команде, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» стал самым дорогим в истории. Его сумма составила 222 миллиона евро.