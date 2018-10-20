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    Сайт Неймара показал реакцию игрока на новости о возвращении в «Барселону»

    Официальный сайт нападающего «ПСЖ» Неймара снял видеоролик, на котором прокомментировал возможный переход в «Барселону».

    На видео 26-летний бразилец хмурится и прикладывает руку к лицу, читая текст с обложек испанских изданий Mundo Deportivo и Sport, которые рассказывают о его уходе.

    Информация о возвращении Неймара в каталонский клуб появилась 17-го октября. Сообщалось, что бразилец соскучился на команде, за которую выступал с 2013 по 2017 год.

    Трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» стал самым дорогим в истории. Его сумма составила 222 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    20.10.2018 01:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 октября 2018, 10:16

      представляю какую бы рожу скривила Барселона если бы Неймар вернулся..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 октября 2018, 09:23

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 20 октября 2018, 05:56

      сми же надо как-то зарабатывать. на дураках деньги получают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 октября 2018, 05:48

      Барселона - раз и навсегда, что прыгать. Бери пример с Месси.

      3
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