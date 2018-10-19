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    Какой вы футболист?

    Бензема обвиняется в похищении человека

    Агент Лео Д'Соуза обвинил нападающего «Реала» Карима Бензема в организации нападения и похищения на себя, сообщает AS.

    По словам Д'Соузы, его пытались засунуть в микроавтобус. Исполнителем нападения выступил один из друзей Бензема.

    Причиной этого могли стать финансовые вопросы между сторонами.

    Д'Соуза иногда вел дела француза и в последний раз должен был привезти из Марокко 50 тысяч евро от спонсора, но не сделал этого. Агент объяснил это тем, что деньги у него конфисковали на таможне. Футболист уверен в их скрытии.

    Источник: AS

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    19.10.2018 22:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +567

      LAY394 20 октября 2018, 10:32

      а че типа карты переводы и т.д. в марокко запрещены

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 октября 2018, 00:21

      Крысятничество это же не преступление) А жаль!!!

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 октября 2018, 23:49

      Источник соответствует новости

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 октября 2018, 23:05

      Как вам такое, Мамаев с Кокориным?

      9
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 19 октября 2018, 22:31

      идиот! даже детям в садике понятно что это же были кокорин с мамаевым

      9
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 октября 2018, 22:30

      раз конфисковали значит сам виноват и надо было из свего кармана отдать. а то что Карима за лоха принял? еще обвинил его придурок.сам вор на деле

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 22:24

      да ну агент захотел просто нажиться

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