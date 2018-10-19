Бензема обвиняется в похищении человека

Агент Лео Д'Соуза обвинил нападающего «Реала» Карима Бензема в организации нападения и похищения на себя, сообщает AS.

По словам Д'Соузы, его пытались засунуть в микроавтобус. Исполнителем нападения выступил один из друзей Бензема.

Причиной этого могли стать финансовые вопросы между сторонами.

Д'Соуза иногда вел дела француза и в последний раз должен был привезти из Марокко 50 тысяч евро от спонсора, но не сделал этого. Агент объяснил это тем, что деньги у него конфисковали на таможне. Футболист уверен в их скрытии.