Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов, клуб у игрока – 75

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен получить от своего бывшего клуба «Барселоны» 26 миллионов евро. По информации AS, после продления контракта в 2016 году бразильцу полагался бонус в размере 40 миллионов.

На данный момент футболист получил 14 из них и обратился в суд. В качестве компенсации игрок также хочет получить 2,6 миллиона.

Каталонский клуб требует от Неймара 75 миллионов. В эту сумму входит подписной бонус и штраф в размере 9 миллионов.

Ранее сообщалось, что Неймар скучает по «Барселоне» и хочет вернуться в команду. Бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.