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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов, клуб у игрока – 75

    Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен получить от своего бывшего клуба «Барселоны» 26 миллионов евро. По информации AS, после продления контракта в 2016 году бразильцу полагался бонус в размере 40 миллионов.

    На данный момент футболист получил 14 из них и обратился в суд. В качестве компенсации игрок также хочет получить 2,6 миллиона.

    Каталонский клуб требует от Неймара 75 миллионов. В эту сумму входит подписной бонус и штраф в размере 9 миллионов.

    Ранее сообщалось, что Неймар скучает по «Барселоне» и хочет вернуться в команду. Бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

    Источник: AS

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    19.10.2018 19:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 21 октября 2018, 08:41

      да уж!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 октября 2018, 10:04

      Коль уж так пошло - Я хочу от обеих сторон по 100 !

      1
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      Рейтинг: +10

      Kaant 20 октября 2018, 09:52

      Буквально пару часов назад читал в новостях, что Неймар плачется о том, что его неуважают в ПСЖ и всё внимание уделено Мбаппе, и что он мечтает вернуться в Барсу:
      https://www.overbetting.net/news/football/38857/
      Сейчас читаю, что он уже хочет денег отсудить у Барсы. Это у него каждый день новое настроение или как?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 октября 2018, 00:08

      Ну вот как в Барсу вернется так и отдадут !

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 19 октября 2018, 22:52

      Дорога в барсу тепер закрита

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:16

      Это он так хочет вернуться обратно в " Барсу"?... Он в футболе видит только большое бабло и больше ничего.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 октября 2018, 22:03

      Неймару пора в ФНЛ.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 20:39

      Вот так он скучает по Барселоне.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 20:35

      если это правда, а мы знаем кто-тут любит бабло больше всего на свете, добро пожаловать на Кам Ноу, повторим специально для Нея 6-1, только он уже будет по ту сторону баррикад.

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 19:48

      милые броняться только тешатся

      0
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