Болельщики «Челси» на матче с «МЮ» вывесят баннер: «Азар, мы хотим, чтобы ты остался»

Болельщики «Челси» подготовили специальный баннер к матчу девятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», посвященный полузащитнику Эдену Азару.

На баннер будет написано: «Эден Азар, мы хотим, чтобы ты остался».

Ранее бельгиец рассказал о своем желании перейти в «Реал» в будущем. При этом вчера он заявил, что может остаться в лондонском клубе до окончания карьеры.

В этом чемпионате Англии Азар провел восемь встреч, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

Игра «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 20 октября, и начнется в 14:30 по московскому времени.