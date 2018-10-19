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    Болельщики «Челси» на матче с «МЮ» вывесят баннер: «Азар, мы хотим, чтобы ты остался»

    Болельщики «Челси» подготовили специальный баннер к матчу девятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», посвященный полузащитнику Эдену Азару.

    На баннер будет написано: «Эден Азар, мы хотим, чтобы ты остался».

    Ранее бельгиец рассказал о своем желании перейти в «Реал» в будущем. При этом вчера он заявил, что может остаться в лондонском клубе до окончания карьеры.

    В этом чемпионате Англии Азар провел восемь встреч, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

    Игра «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 20 октября, и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    19.10.2018 17:59
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