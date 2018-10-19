Вице-президент «Барселоны»: «Никто на совете директоров не обсуждал возможное возвращение Неймара»

Вице-президент Жорди Кардонер сообщил, что совет директоров клуба не обсуждал вопрос о возможном возвращения в команду нападающего Неймара.

Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«Никто на заседании совета директоров «Барселоны» не говорил о возможности вернуть Неймара. Мы не можем дать ответ прямо сейчас, потому что никто даже не упомянул об этом.

Он был тем, кто покинул клуб. Все было бы по-другому, если бы мы не поверили ему, и теперь хотели вернуть. Но это не так.

Если бы мы захотели его приобрести, то совет должен был обсудить это. Но до сих пор никто не говорил об этом», – сказал Кардонер.