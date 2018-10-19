Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вице-президент «Барселоны»: «Никто на совете директоров не обсуждал возможное возвращение Неймара»

    Вице-президент Жорди Кардонер сообщил, что совет директоров клуба не обсуждал вопрос о возможном возвращения в команду нападающего Неймара.

    Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    «Никто на заседании совета директоров «Барселоны» не говорил о возможности вернуть Неймара. Мы не можем дать ответ прямо сейчас, потому что никто даже не упомянул об этом.

    Он был тем, кто покинул клуб. Все было бы по-другому, если бы мы не поверили ему, и теперь хотели вернуть. Но это не так.

    Если бы мы захотели его приобрести, то совет должен был обсудить это. Но до сих пор никто не говорил об этом», – сказал Кардонер.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 19 октября 2018, 21:55

      Всё правильно кому нужен Неймар, только РМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 21:15

      А вот и офф инфа. Все по домам, кина не будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11