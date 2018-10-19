Моуринью – о матче с «Челси»: «Для меня это просто еще одна игра. Не буду праздновать как сумасшедший в случае победы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от гостевого матча с «Челси» в девятом туре АПЛ.

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 14:30 по московскому времени. Ранее португальский специалист дважды возглавлял «Челси» в своей карьере.

«Для меня это еще одна игра. Буду ли я праздновать как сумасшедший гол или победу моей команды на «Стэмфорд Бридж»? Вряд ли.

Думаю, я буду стараться всегда контролировать себя и уважать стадион и болельщиков, которые были моими в течение многих лет. Для этого мне пришлось бы потерять контроль над эмоциями, а это непросто.

Думаю, что всегда буду понимать, где я, на каком стадионе я нахожусь, и какая публика на трибунах. Кроме того, это просто еще один матч для меня. Я хочу хорошо поработать ради своих игроков, своей команды и болельщиков. Вот чего я хочу. Завтра я буду на 100% за «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.