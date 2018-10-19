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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью – о матче с «Челси»: «Для меня это просто еще одна игра. Не буду праздновать как сумасшедший в случае победы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от гостевого матча с «Челси» в девятом туре АПЛ.

    Встреча пройдет в субботу на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 14:30 по московскому времени. Ранее португальский специалист дважды возглавлял «Челси» в своей карьере.

    «Для меня это еще одна игра. Буду ли я праздновать как сумасшедший гол или победу моей команды на «Стэмфорд Бридж»? Вряд ли.

    Думаю, я буду стараться всегда контролировать себя и уважать стадион и болельщиков, которые были моими в течение многих лет. Для этого мне пришлось бы потерять контроль над эмоциями, а это непросто.

    Думаю, что всегда буду понимать, где я, на каком стадионе я нахожусь, и какая публика на трибунах. Кроме того, это просто еще один матч для меня. Я хочу хорошо поработать ради своих игроков, своей команды и болельщиков. Вот чего я хочу. Завтра я буду на 100% за «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

    Источник: Sky Sports

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    19.10.2018 15:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +110

      Baich 19 октября 2018, 22:02

      максимум ничья!

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 19 октября 2018, 19:48

      победы МЮ в этом матче и не будет.они,возможно,и придут к Юнайтед,но только после отставки Маура.

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:52

      Интересное высказывание. Завтра буду на 100% за МЮ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 октября 2018, 20:15

      ))) Я за "Челси" и за Сарри. Хочется, чтобы у него покатило в АПЛ , и он мог сохранить лидеров в команде. Пусть будет яркая и интересная игра и победит сильнейший.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Рубик Докоян 19 октября 2018, 20:26

      Под руководством Сарри Челси показывает хороший футбол. Челси отдаю предпочтение.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 октября 2018, 20:27

      Я тоже, особенно, если покажут игру как с "Ливером".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 октября 2018, 18:27

      Разошлись миром, показав увлекательный футбол с обилием голов.Смотрю уже не первую игру "МЮ" во втором тайме прибавляет и вытаскивает игру.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 16:26

      да и мю сейчас с челси ничего не светит

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      Рейтинг: +1532

      starche 19 октября 2018, 15:55

      Будешь тогда праздновать поражение.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 19 октября 2018, 15:51

      Да за бабло ты будешь, был бы за команду, свалил бы сам уже давно, с*ка, бесит прям от таких слов

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