Азар: «Я могу закончить карьеру в «Челси». Никаких проблем»

Думается до конца сезона он все же доиграет.
Полузащитник «Челси» Эден Азар не исключил, что может остаться в лондонском клубе до завершения карьеры.
Бельгийцем интересуется «Реал».
«Я могу закончить карьеру в «Челси». Вообще никаких проблем. Я очень доволен клубом, командой. Здесь счастлива моя семья.
Так что, если я не поеду в Испанию, не проблема. Я люблю болельщиков и думаю, что болельщики любят меня! Что будет в будущем? Я буду счастлив, вот и все», – сказал Азар.
27-летний хавбек выступает за «Челси» с 2012 года.