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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Азар: «Я могу закончить карьеру в «Челси». Никаких проблем»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар не исключил, что может остаться в лондонском клубе до завершения карьеры.

    Бельгийцем интересуется «Реал».

    «Я могу закончить карьеру в «Челси». Вообще никаких проблем. Я очень доволен клубом, командой. Здесь счастлива моя семья.

    Так что, если я не поеду в Испанию, не проблема. Я люблю болельщиков и думаю, что болельщики любят меня! Что будет в будущем? Я буду счастлив, вот и все», – сказал Азар.

    27-летний хавбек выступает за «Челси» с 2012 года.

    Источник: Sky Sports

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    19.10.2018 12:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:52

      Думается до конца сезона он все же доиграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 15:30

      все вы так говорите, а потом бежите как крысы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 12:36

      С таким тренером и теми деньгами которые собираются платить. Инфа про 300тыс. фунтов стерлингов в неделю, есть смысл играть в "Челси" пока коленки не сотрутся... )))

      3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 октября 2018, 12:31

      думаю Азар хочет так же, как все лидеры топ-команд, то есть быть частью великолепной команды, наша команда великолепна, но с одной единственной звездой, коим является сам Азар. А хочется чтобы в команде было несколько звезд топ-уровня и между ними была конкуренция, ведь конкуренция приводит к улучшению ситуации, как в сборной Бельгии . . .

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