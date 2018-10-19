Азар: «Я могу закончить карьеру в «Челси». Никаких проблем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар не исключил, что может остаться в лондонском клубе до завершения карьеры.

Бельгийцем интересуется «Реал».

«Я могу закончить карьеру в «Челси». Вообще никаких проблем. Я очень доволен клубом, командой. Здесь счастлива моя семья.

Так что, если я не поеду в Испанию, не проблема. Я люблю болельщиков и думаю, что болельщики любят меня! Что будет в будущем? Я буду счастлив, вот и все», – сказал Азар.

27-летний хавбек выступает за «Челси» с 2012 года.