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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Акинфеев – о поступлении в РГУ: «Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».

    «Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть что-то понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю. Полный ноль. И какие-то азы хочу получить. Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол. Но в будущем мало ли как все сложится», – рассказал футболист.

    На вступительных экзаменах Игорь набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53. В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры.

    Источник: Youtube-канал РГУ

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    19.10.2018 07:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 октября 2018, 12:44

      Только что комментатор Орлов утверждал, что футбол по интеллекту не ниже шахмат. Тут либо Орлов тупой, либо до Игорька не доходит какой он умница.

      1
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      Рейтинг: +8093

      nik55 19 октября 2018, 12:28

      честно признался что не умный----это касается почти всех футболистов

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:25

      Думает о будущем и это правильно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 октября 2018, 10:54

      Правильно Игорек соображает. Раз не самый умный, то самое место газовой отраслью руководить, например, ну или хотя бы в Думе сидеть - законы принимать.

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 19 октября 2018, 09:51

      Ученье - свет, а неученых - тьма

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Юрий Б. 19 октября 2018, 11:22

      Ученье - свет, а не учение, чуть свет и на работу

      5
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      Рейтинг: +1440

      balam 19 октября 2018, 08:39

      не переживай Игорек!посмотри на носатых.чтобы руководить,надо быть успешным менеджером.и плевать на кого ты учился

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 19 октября 2018, 08:31

      учиться никогда не поздно
      Игорёк молодчик)

      4
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 октября 2018, 07:45

      Я уже думал в ГРУ

      3
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