Акинфеев – о поступлении в РГУ: «Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».

«Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть что-то понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю. Полный ноль. И какие-то азы хочу получить. Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол. Но в будущем мало ли как все сложится», – рассказал футболист.

На вступительных экзаменах Игорь набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53. В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры.