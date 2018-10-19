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    Какой вы футболист?

    «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в январе сыграют в Катаре в коммерческом турнире

    В январе 2019 года в Катаре пройдет коммерческий турнир Кубок «Матч ТВ».

    В нем примут участие российские топ-клубы. Среди них называются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

    На данный момент идет обсуждение нюансов проведения турнира и окончательный состав клубов, которые будут приглашены для участия в нем.

    Источник: Sport24

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    19.10.2018 06:09
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 14:18

      Расширить бы состав участников за счёт сильных клубов ззападной Европы и соревнование перенести на те же стадионы Сочи, Краснодара или Ростова.Тогда и интересс повысится и сразу коммерческая состовляющая видна будет.
      Но так нельзя.Из схемы сразу Газпром со своими деньгами и откатами выпадает.У нас так не принято.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 19 октября 2018, 19:24

      Топ-клубы нам не по карману,они сейчас в Азии бабки сшибают.А вот Краснодар,Шахтёр и Динамо Киев было бы хорошо пригласить.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 19 октября 2018, 19:27

      На наших полях не получится ,тренироваться негде.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 19 октября 2018, 20:07

      Ну ты ж понимаешь, что по полит. соображениям они к нам сейчас точно не поедут.А топ клубы нам сейчас не по зубам.Можно полу топы постараться к себе заманить например хорошим денежным призом от того же Газпрома.Всё равно ж он участвовать в коммерческом турнире собирается.Так хоть часть денег на билеты отбили бы.С арендой стадионам бы помогли, да и все налоги в стране остались бы,а так опять арабов кормить.
      Нелогично всё это.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 19 октября 2018, 20:07

      Ага.Можно подумать, что Краснодар в ваккууме тренируется.И Ростов тоже.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 19 октября 2018, 21:26

      Зимой и Краснодар и Ростов на своих полях не тренируются.Они их просто убьют если будут тренироваться.По хорошему не ЧМ надо было проводить с ОИ,а крытые манежи строить,что бы играть ,круглый год. Тогда не надо бы было выдумывать какие то турниры.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 19 октября 2018, 22:38

      Ну за этим не слежу, так что ты наверно прав.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 11:58

      Не мешало бы пригласить на турнир команды Бундеслиги. Баварию,Боруссию, Шальке ,Лейпциг.

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      Рейтинг: +11331

      alp 19 октября 2018, 11:41

      О! супер.. еще бы Ростов с Краснодаром туда!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > alp 19 октября 2018, 19:26

      И игры проводить на наших полях,как Мары предложил.

      0
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      Рейтинг: +61

      Хугунрег 19 октября 2018, 11:21

      Матчи победившей команды, до конца сезона, будут показаны по "Срач ТВ", а вот проигравшие будут вечно транслироваться по "премьеру"

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2018, 10:07

      матч тв выставит приз саму тину какдалаки

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 19 октября 2018, 10:06

      Кубок "Срач ТВ", зачем он нужен даже не понимаю...

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 октября 2018, 09:42

      Умом Россию не понять......................

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 октября 2018, 09:12

      Спартаку нужны титулы они там всех порвут

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:54

      "Газпром" выделит тугрики для проведения этого коммерческого турнира. Время проведения только неудачное для наших команд январь. Только из отпуска к 20 числу будут выходить. И перед сборами сразу турнир.

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 октября 2018, 08:52

      И в чем коммерция?

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