«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в январе сыграют в Катаре в коммерческом турнире

В январе 2019 года в Катаре пройдет коммерческий турнир Кубок «Матч ТВ».

В нем примут участие российские топ-клубы. Среди них называются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

На данный момент идет обсуждение нюансов проведения турнира и окончательный состав клубов, которые будут приглашены для участия в нем.