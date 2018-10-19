«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в январе сыграют в Катаре в коммерческом турнире

Расширить бы состав участников за счёт сильных клубов ззападной Европы и соревнование перенести на те же стадионы Сочи, Краснодара или Ростова.Тогда и интересс повысится и сразу коммерческая состовляющая видна будет.
Но так нельзя.Из схемы сразу Газпром со своими деньгами и откатами выпадает.У нас так не принято.
В январе 2019 года в Катаре пройдет коммерческий турнир Кубок «Матч ТВ».
В нем примут участие российские топ-клубы. Среди них называются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».
На данный момент идет обсуждение нюансов проведения турнира и окончательный состав клубов, которые будут приглашены для участия в нем.